Как России слезть с «пальмы»: Почему вместо нормальных молочных продуктов нам предлагают суррогаты на основе пальмового масла

«Мы в семье давно отказались от молочной продукции, чтобы сохранить свое здоровье. В России почти не осталось коров, а молочки огромное количество - идет поток технического пальмового масла из Юго-Восточной Азии». «Не нужно покупать всю эту дрянь на пальмовом масле! Нас травят!» Такую бурю чувств у читателей «КП» вызвало очередное новшество - с 1 октября власти подняли НДС на пальмовое масло с льготных 10% до обычных 20%. Мол, незачем поддерживать налоговыми льготами импортеров всякой дряни. Это не первый удар по производителям, которые используют «пальму». Вот только народ по-прежнему недоволен: а почему вообще вместо нормального советского сливочного масла по доступной всем цене нам предлагают какую-то азиатчину?

«КП» попробовала разобраться в ситуации.

«ДРУЖБА» С ЗАМЕНИТЕЛЯМИ

Захожу в ближайший крупный магазин экономкласса. Отличить молочные продукты с растительными жирами сейчас должно быть легко. С 1 июля продавцы должны либо ставить продукты с «пальмой» и без «пальмы» на разные полки, либо выделять их с помощью специальных обозначений на ценниках.

После пяти-шести стеллажей с БЗМЖ (так теперь обозначаются натуральные молочные продукты - «без заменителей молочного жира») нахожу полки с надписью «заменители молочного жира». Там несколько видов маргарина, кокосовое масло и плавленый сырок «Дружба». Всё бюджетненько. Сырок - 7 руб. с копейками, маргарин - в пределах 20 рублей. Если повышение НДС на «пальму» на этих товарах еще и не сказалось, вряд ли именно лишние 1 - 2 рубля кого-то напугают.

В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) корреспондента «КП» заверили, что потребление продуктов «с заменителями» и без того падает. Даже бедные не хотят есть пресловутую «пальму», это тренд. В 2018 году спрос на сырные продукты (так производители обязаны называть сыр с растительными ингредиентами) упал на 10,3%, а на настоящие сыры вырос на 10,1%. Спрос на спреды («облегченное» масло из смеси растительных и животных жиров) и маргарин снизился на 10%.

Но не дурят ли нашего брата? Судя по данным Союзмолока, в молочный сектор идет лишь 10 - 12% от всего объема поступающего в Россию пальмового масла. Гораздо больше его съедается с кондитерскими изделиями. Но если верить указателям в магазинах, так «пальмовая» молочная продукция у нас товар вообще почти что штучный.

- Магазины выделяют продукцию с растительными жирами, ориентируясь на информацию, которую получили от производителя, - поясняет председатель правления Международной конфедерации потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - А производители не всегда сообщают всю правду, в том числе на этикетке. К сожалению, существующая система контроля не позволяет закрыть эти дыры. Одного поймают, а пятерых нет.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАЕМ АЗИЮ

- Запретами и разными полками тут не помочь. Растительные жиры дешевле животных. А нынешний уровень доходов как минимум части населения не позволяет покупать дорогую продукцию. Те, кто вспоминает сейчас советское сливочное мороженое и советское же сливочное масло, должны понимать, что пищевая промышленность тогда очень сильно субсидировалась государством. В цене молочной продукции субсидии в среднем составляли 60%, - говорит директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики Евгения Серова.

Пальмовое масло, по оценкам экспертов, на начало этого года стоило примерно в три раза дешевле животных жиров. С 2015 года его импорт, по данным Федеральной таможенной службы, рос на 6 - 7 процентов в год, а в 2018-м увеличился сразу на 18 процентов.

Скачок импорта именно в 2018 году аналитики объясняют просто. Тогда Евросоюз ужесточил нормы по использованию в продуктах определенного рода растительных жиров. Попали в том числе и поставщики пальмового масла, производство которого как раз достигло максимума за десятилетие с лишним. Излишки продукции по дешевке поехали в Россию и Китай.

А МОЖЕТ, ЕГО ЗАПРЕТИТЬ?

Главные претензии к пальмовому маслу по части его вредности - к очистке и переработке. То есть не к самому маслу, а к используемым технологиям. Было бы по-другому, как шутят эксперты, вся Малайзия и Индонезия, где в основном используется именно такое масло, давно бы вымерли. А они далеко не в лидерах по сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению, которыми пугают потребителей «пальмы».

Сейчас с инициативой пересмотреть техрегламент по безопасности пищевой продукции выступила Евразийская экономическая комиссия. Кто запутался, ЕАЭС - это объединение, куда наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Предлагается установить максимально допустимые нормы содержания определенных вредных веществ в растительных маслах, которые используются в пищевой промышленности, именно такие нормы уже ввел Евросоюз. Как уже заявили специалисты, России, для того чтобы выработать нужные стандарты и методики и перестроить пищевую промышленность, потребуется семь-восемь лет.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Не нарваться на подделку

- В торговых сетях, которые специализируются строго на натуральной продукции и имеют свои системы контроля за поставщиками, фальсификации менее вероятны. Слишком большим будет скандал, вся их «натуральная» маркетинговая стратегия рухнет, и покупатели разбегутся, - утверждает Дмитрий Янин. - Еще вариант - покупать продукты очень крупных и известных производителей. В этом случае скандал и удар по репутации также будет большим.