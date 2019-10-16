Новый закон о виноделии выдавит с нашего рынка «разливайки»

К концу года в России может быть принят базовый закон о виноделии. «И что? - спросите вы. - Что от этого простому любителю игристых, полусладких, сухих и полусухих?» А вот что - возникнут условия для долгожданного появления у нас элиты российских вин. Надежду на это выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин на расширенном заседании:

- Закон даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов.

Еще большие ожидания от закона в регионах, где наиболее сильно развита эта отрасль. В частности, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на том же заседании поднял тему отечественных виноградников.

- Российского виноделия без российского виноградарства быть не может, все остальное - профанация, - сказал Кондратьев. - Краснодарский край не должен быть регионом-разливайкой, где фасуют по бутылкам привезенный виноматериал.

По его словам, в последние годы соотношение производства вина из привезенного материала и из российского составляет 40 к 60. Сложившаяся ситуация в правовом поле уравнивает в правах тех, кто работает с привезенным виноматериалом, с теми, кто производит вино из нашего, родного, выращенного в России винограда. Разве это справедливо? Новый закон, который планируют принять уже в следующем году, будет направлен на стимулирование отечественного виноделия, создание условий для производства элиты российских вин с уникальными свойствами. Кроме того, он установит систему запретов на производство вина не из винограда и фальшивой винодельческой продукции.

Так выпьем же за то, чтобы вскоре пить свое элитное вино!