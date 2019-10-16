Россия — мировой лидер по уровню развития энергетики

По результатам анализа развития энергетики на основе данных официальных источников, проведенного Федеральным агентством новостей (ФАН), выявились очень интересные факты. Оказывается, среди ведущей десятки стран, таких как Япония, Китай, Италия, США, Великобритания, Германия, Франция, Индия и Канада, Россия занимает лидирующие позиции.

На основании данных абсолютных энергетических показателей, соотношении с внутренними потребностями каждой страны и стоимости основных энергоресурсов, Россия - единственное развитое государство в мире, у которого отсутствует дисбаланс в энергетике. В ходе анализа эксперты принимали во внимание общее предложение первичной энергии.

Куда входят производство электроэнергии, потребление ее на душу населения, стоимость электричества и доля ядерной энергетики. Рассматривалось производство сырой нефти, объем нефтепереработки и стоимость бензина. И выяснилось, что в нашем государстве идеальное соотношение импорта и экспорта органических ископаемых.

Кроме того, по сравнению с другими странами, наши соотечественники платят за электроэнергию значительно меньшую сумму. И по данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) уже 55% россиян тщательно следят за потреблением энергоресурсов. Что значительно выше по сравнению с предыдущими годами.