2019-10-16T22:09:00+03:00
Экономика

Отечественная «большая» газовая турбина успешно прошла испытания

Разработка российских инженеров совсем скоро будет запущена в серийное производство
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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Исполненная в "железе" новая газовая турбина ГТД-110 прошла предварительные тестовые испытания в мае 2019 годаИсполненная в "железе" новая газовая турбина ГТД-110 прошла предварительные тестовые испытания в мае 2019 года
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В соответствии с планами федеральной программы по усовершенствованию тепловых электростанций России на период с 2022 года по 2031 год уже в настоящее время российские инженеры успешно тестируют газовую турбину мощностью в 110 МВт. И государственная корпорация "Ростех", совместно с АО "Роснано" собираются к 2021 году наладить их серийный выпуск.

Исполненная в "железе" новая газовая турбина ГТД-110 прошла предварительные тестовые испытания в мае 2019 года и была введена в опытно-промышленную эксплуатацию на базе энергоблока Ивановских ПГУ. Где и отработала необходимые три тысячи тестовых часов в единой энергосистеме. Для полного цикла испытаний изготовлено еще два двигателя.

Талантливые конструкторы "Ростех" и "Роснано" в ходе испытаний улучшили основные характеристики машины, увеличив мощность до 115 МВт., что повысило кпд до 37% и дало прирост в размере 1,5%. Благодаря высоким характеристикам новой газовой турбины ожидается высокая прибыль от использующей ее паро-газовой установки на оптовом рынке электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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