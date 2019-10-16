Отечественная «большая» газовая турбина успешно прошла испытания

В соответствии с планами федеральной программы по усовершенствованию тепловых электростанций России на период с 2022 года по 2031 год уже в настоящее время российские инженеры успешно тестируют газовую турбину мощностью в 110 МВт. И государственная корпорация "Ростех", совместно с АО "Роснано" собираются к 2021 году наладить их серийный выпуск.

Исполненная в "железе" новая газовая турбина ГТД-110 прошла предварительные тестовые испытания в мае 2019 года и была введена в опытно-промышленную эксплуатацию на базе энергоблока Ивановских ПГУ. Где и отработала необходимые три тысячи тестовых часов в единой энергосистеме. Для полного цикла испытаний изготовлено еще два двигателя.

Талантливые конструкторы "Ростех" и "Роснано" в ходе испытаний улучшили основные характеристики машины, увеличив мощность до 115 МВт., что повысило кпд до 37% и дало прирост в размере 1,5%. Благодаря высоким характеристикам новой газовой турбины ожидается высокая прибыль от использующей ее паро-газовой установки на оптовом рынке электроэнергии.