2019-10-17T13:35:18+03:00
Звезды

Это кто тут толстый? Рианна в бикини вызвала восторг Инстаграма

Певица прошлась в купальнике как по подиуму
Ирина СУХАНОВА
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Рианна любит демонстрировать свои роскошные формы.Рианна любит демонстрировать свои роскошные формы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рианна сразила наповал подписчиков в Инстаграме: певица выложила на своей странице видео в купальнике. 31-летняя звезда поп-сцены идет по дорожке к бассейну в замедленной съемке, словно дефилируя по подиуму. Прозрачный пеньюар не скрывает ее роскошные формы — неудивительно, что всего за несколько часов ролик набрал почти 10 миллионов просмотров.

В последнее время певицу критиковали за то, что она слишком поправилась — обожавшая раньше мини-платьица Рианна вдруг начала носить свободные балахоны. Но видео в купальнике доказывает, что артистка по-прежнему стройна как лань, разве что ее прекрасная фигура стала чуть более пышной и женственной.

В ролике певица дефилирует по садовой дорожке как по подиуму. Фото: кадр видео.

В ролике певица дефилирует по садовой дорожке как по подиуму. Фото: кадр видео.

С тех пор, как Рианна начала встречаться с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем (они вместе уже три года), таблоиды перестали смаковать подробности ее личной жизни. Два года назад певица поселилась вместе с бойфрендом в Лондоне и ведет размеренную жизнь. Возлюбленный Рианны — один из самых богатых людей Саудовской Аравии. Хассан занимает должность заместителя президента компании Saudi Toyota Абдул Латифа Джамиля. Состояние его семьи, по данным Forbes, - 1,5 млрд. долларов. Судя по тому, что он не запрещает певице появляться на сцене и на публике в откровенных нарядах, Хассан не придерживается строгих традиций и совершенно не против того, чтобы его возлюбленная вела светский образ жизни и занималась карьерой.

Впрочем, Рианна и сама девушка не бедная. В списке самых богатых певиц планеты-2018 по версии Forbes она занимает почетное третье место, сразу за Тейлор Свифт и Бейонсе. Только за прошлый год Рианна заработала 62 млн. долларов.

Бойфренд не запрещает Рианне носить откровенные наряды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойфренд не запрещает Рианне носить откровенные наряды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но основную часть своего состояния она заработала все-таки не музыкой, а благодаря удачному партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – производителем товаров роскоши. Основанный Рианной совместно с LVMH бренд косметики Fenty Beauty бьет рекорды продаж. Тот же Forbes оценивает общее состояние певицы в 600 млн долларов. Она обогнала даже Мадонну с ее 570 миллионами – а уж чтобы накопить их Мэжд приходилось трудиться долгие годы.

Еще один успешный проект Рианны — собственная марка нижнего белья Savage x Fenty. Певица – ярая сторонница бодипозитива, и для ее рекламы выбирает моделей с нестандартными фигурами. Бюстгальтеры, трусики и чулки демонстрируют и худышки, и пышечки, и даже беременные.

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Рианна прошлась в купальнике.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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