Ученые присудили серебряным муравьям бронзу в «чемпионате мира» по бегу

Скорость муравьев Cataglyphis bombycina — так называемых серебряных бегунков — замерили немецкие ученые из Университета Ульма (University of Ulm, Germany). Оказалось, что они бегают быстрее любых других муравьев, да и вообще передвигаются очень быстро. Ученые поставили их на третье место среди существ, переставляющих ноги. Серебряные бегунки, обитающие в пустыне Сахара, разгоняются на отдельных участках до 855 миллиметров в секунду. Это более 3 километров в час.

Не впечатляет рекорд? Тогда скажу иначе: каждую секунду Cataglyphis bombycina пробегает расстояние, которое в 108 раз превышает длину его тела. В этом смысле муравей многократно превосходит гепарда — самого быстрого сухопутного животного, скорость которого составляет 103 километра в час или 16 длин тела в секунду.

Муравьи бегут галопом, отталкиваясь тремя лапками разом.

Галоп муравьев ученые разглядели на скоростной съемке.

Исследователи - Сара Пфефер (Sarah Elisabeth Pfeffer) и её коллеги (Verena Luisa Wahl, Matthias Wittlinger, Harald Wolf) - рассказали о своих наблюдениях в Journal of Experimental Biology , а коротко о быстроходных муравьях сообщил портал EurekAlert.

Попутно выяснилось очевидное: бегунки бегают столь стремительно потому что очень быстро переставляют 6 своих ног. Из не очевидного: феноменальная скорость этого процесса - 1300 мм/сек.

А еще немцы увидели, что чуть разогнавшись, Cataglyphis bombycina пускаются в галоп и начинают попеременно отталкиваться то одной тройкой ног, то другой, делая по 47 скачков в секунду. Эти показатели в 3 разы выше, чем у других муравьев.

Зачем муравьям пустыни такие скорости? Чтобы не изжариться на песке, температура которого иной раз превышает 60 градусов. И чтобы лапки не обжигать, отправляясь за пропитанием. Каждая лапка контактирует с поверхностью примерно 7 миллисекунд — не успевает сильно нагреться.

А кто же серебряные и золотые «призеры»? Они определились раньше. Быстрее серебряных муравьев бегает австралийский жук-скакун Cicindela eburneola — со скоростью 171 длина тела в секунду (1860 мм/сек). А быстрее жука бегает клещ Paratarsotomus macropalpis, обитающий в Южной Калифорнии. Его скорость 322 длины тела в секунду (3500 мм/сек). Если бы столь проворным стал человек — Усейн Болт, к примеру, то бегал бы со скоростью 2092 км/час — стометровку менее, чем за две сотые секунды.

Легконогий жук - серебряный призер.

Мохнатый клещ: трудно угадать в нем рекордсмена. Темная лошадка, что называется.

КСТАТИ О СКОРОСТИ

Фантастическое достижение в живой природе: споры навозного гриба развивают ускорение в 180 тысяч g

Камера, снимающая по 250 тысяч кадров в секунду, позволила рассмотреть в подробностях то, как растущий в навозе гриб выстреливает свои споры. Оператор - Николас Мани (Nicholas Money) из Университета Майями (Miami University in Oxford, Ohio) — уверяет: ничего быстрее навозного гриба в мире живого нет. Споры гриба стартуют с космическим ускорением в 180 тысяч g. Для сравнения: мужчина выстреливает сперму в 180 тысяч раз менее стремительно - с ускорением 1 g. Ускорение прыгающей антилопы составляет 1,6 g. Космонавт, взлетая в корабле, испытывает 4-5 g. Блоха, перескакивая с места на место, - 200 g. Даже медуза, выбрасывающая ядовитые нити с ускорением 40 тысяч g, не сравнится с грибом.

Споры, размером от 10 микрометров до половины миллиметра, отлетают примерно на три метра со скоростью 25 метров в секунду.

Если перевести гриб в иной масштаб и представить, что он выстреливает человеком ростом в 180 сантиметров, то скорость тела в 5 тысяч раз превысила бы скорость звука. И достигла бы 18 тысяч километров в секунду.

Споры вылетают из навоза с ускорением, которое, в принципе, могло бы вывести их на орбиту.

От стремительных грибов, растущих в навозе, большая польза. Они перерабатываю миллионы тонн этого навоза, произведенного, как дикими, так и домашними травоядными животными. Собственно животные и способствуют распространению скорострельных грибов. Они поедают рассыпанные по траве споры и кладут навоз уже заряженный поедающими его грибами. Вот такой удивительный симбиоз.