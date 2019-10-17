Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»

Погром в яренском инфоцентре произошел в ночь на вторник, 8 октября. Со здания инфоцентра украли четыре дорогостоящих видеокамеры, отжали металлические жалюзи с окон и разбили в них стекла. Несмотря на причиненный ущерб, сотрудники информационного центра утром продолжили работу в обычном режиме, принимая посетителей.

Тем временем полиция начала поиск злоумышленников. Спустя несколько дней в Сыктывкаре, расположенном в сотне километров от места преступления, был задержан подозреваемый.

Следственные действия пока не закончены, поэтому другие подробности представители правоохранительных органов предоставить отказались. Однако столь быстрое раскрытие этого преступления позволяет надеяться на то, что все виновные будут изобличены и получат по заслугам.

Информационный центр компании «Технопарк» - инвестора экотехнопарка - был открыт в Яренске в июне 2019 года. В нем сотрудники компании рассказывают местным жителям о проекте экотехнопарка. Аналогичные инфоцентры работают также в Сыктывкаре и на самой станции Шиес.