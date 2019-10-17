Бесплатный Wi-Fi в Москве: на каких улицах можно подключиться

Городской Wi-Fi появился в Москве шесть лет назад. Просто подключаешься и смотришь видео, ищешь маршруты. Бесплатный интернет в первую очередь появился в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах. Сейчас уже больше 18 тысяч точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях. Минус был только один — перемещаясь по городу, нужно было повторно авторизовываться, так Wi-Fi предоставляли разные операторы.

- Теперь работаем над созданием единого Wi-Fi пространства. Выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Главное – подключиться первый раз

Идем проверять работу городского Wi-Fi на двух маршрутах. Первая точка подключения на Манежной площади. Выбор этого места был неспроста – центр города, много туристов. Подключение произошло не сразу. В списке доступных сетей выбираю Moscow_WiFi_Free, сначала система выдала "IP-адрес не такой", потом "недоверенный сертификат SSL". Но я продолжала нажимать "подключить". И вот предложение авторизоваться с помощью аккаунта на mos.ru или смс. Выбрала первый вариант. И вот я уже открываю видео в YouTube – все работает.

В переходе на "Охотном ряду", правда, связь потерялась, восстановилась возле "Центрального Телеграфа". Зашла в книжный магазин "Москва" на Тверской – связь тоже потерялась. Вот и первый вывод – интернет все же уличный, поэтому и ловить его лучше на улице.

Сворачиваю в Козицкий переулок – ловит, на Большой Дмитровке – ловит. Просматривая видео и, отвечая на сообщения в соцсетях, я дошла до "Ленкома". В театре и сами понимаете, интернет не нужен.

Второй маршрут был от Киевского вокзала. Сюда приезжает много людей – туристы, командировочные. Бесплатный Wi-Fi как раз актуален, чтобы сориентироваться, как добраться до гостиницы, вызвать такси. Подключение произошло просто. Видимо, сеть Moscow_WiFi_Free уже запомнила меня и авторизация снова не нужна. Это очень удобно. На Украинском бульваре Wi-Fi прервался, но после авторизации снова заработал.

- Совсем скоро неудобства с повторной авторизацией ликвидируют. Это было связано с тем, что каждый оператор связи, организующий сеть Городского Wi-Fi в своем сегменте, использовал разное активное оборудование: точки доступа, управляющие точками доступа контроллеры, платформа авторизации, - объяснили "Комсомольской правде" в Департаменте информационных технологий Москвы.

Задача Единого оператора связи (ЕОС)- интегрировать сети различных операторов связи, то есть объединить все существующие точки доступа на единой цифровой платформе. Сейчас ЕОС действует внутри Садового кольца, к лету 2020 года присоединят все точки доступа к Wi-Fi (всего их более 18 000).

Кафе на Тверской улице, центр города.Фото: Иван МАКЕЕВ

Служба поддержки: если не ловит

Можно обратиться в службу централизованной технической поддержки, сотрудники которой сопровождают работу Wi-Fi. В единую службу можно оставить отзыв о работе сети, обратиться с интересующими вопросами и оставить предложения по ее развитию.

- Уже сегодня москвичи могут позвонить на номер 8(800)300-69-89, чтобы проконсультироваться по подключению и работе Городской сети Wi-Fi, - рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Где обновили Wi-Fi

Сегменты, которые уже интегрированы на цифровую платформу единого оператора:

- улицы (Садовое кольцо + локально в пределах ТТК);

- корпуса общежитий МИИТ, МИСИС, СТАНКИН;

- ВДНХ;

- городские парки: парк Фили, Сквер по Олонецкому проезду, Озелененная территория между Шипиловский проездом и Каширским шоссе, Парк Северные Дубки, Парк Олимпийской деревни, Ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых) XVIII века Парк со скульптурой, Кузьминки-Люблино, Музей русской усадебной культуры Усадьба князей Голицыных "Влахернское - Кузьминки", парк культуры и отдыха "Красная Пресня", Парк Красногвардейские пруды, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, парк культуры и отдыха "Лианозовский", Парк Гончаровский, Муниципальный парк "Вагоноремонт", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", Зона отдыха "Левобережье", "Парк культуры и отдыха "Ходынское поле", Парк Воронцовский, Парк Таганский, Парк Садовники, Парк Ангарские пруды, Зона отдыха "Покровский берег".

- городские библиотеки;

- дома культуры + сеть кинотеатров "Москино".

КСТАТИ

Городская сеть Wi-Fi вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа, опередив такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон и Токио. Всего в Москве установлено более 18 тысяч точек подключения:

- более 3000 работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, охватывая большинство улиц центра;

- более 1200 точек Wi-Fi установлены в 43 городских парках, свыше 10 500 действуют в общежитиях вузов и почти 3500 в учреждениях культуры;

- в 334 библиотеках (более 2100 точек доступа), в 200 домах культуры (913 точек доступа), в 16 городских музеях (392 точки доступа) в 13 кинотеатрах сети "Москино" и киноклубе-музее "Эльдар" (62 точки доступа).

ИНСТРУКЦИЯ

Как подключиться к городскому Moscow_WiFi_Free:

- необходимо выбрать в списке доступных сетей сеть Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться с помощью аккаунта на mos.ru;

- в дальнейшем для пользования интернетом достаточно лишь выбрать сеть Moscow_WiFi_Free, войти в браузер и нажать кнопку "подключить";

- идентификация в городской сети Wi-Fi проводится всего один раз в три месяца.