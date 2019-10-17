Наталья Водянова рассказала, как ее семья стала изгоем

В Москве вот уже в восьмой раз прошел международный Форум «Каждый ребенок достоин семьи», который организует Фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». На этой площадке специалисты делятся опытом с родителями особенных детей — тех, кому диагностирован аутизм, синдром Дауна, церебральный паралич или другие формы инвалидности. Чтобы помочь таким пациентам и их родителям со всех уголков России, команда Водяновой привозит зарубежных специалистов и обучающие программы, устраивает лекции и мастер классы, организует для семей бесплатное проживание в Москве… С 2012 года площадку форума посетили около 4000 человек из 150 городов и 20 стран.

Супермодель не скрывает, что для нее это во многом личная история, ведь ее младшая сестра Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП.

- Когда я только начинала эту работу, я и подумать не могла, что это так сильно отразится на моей семье, - призналась Наталья Водянова в эфире утреннего шоу на радио «КП». - Ведь Оксане тогда было уже 24 года. Но наши специалисты сказали: «Наташа, почему бы тебе не пригласить ее на Форум?». И это полностью изменило жизнь Оксаны и моей мамы. У сестры появились друзья, за ней сейчас ухаживает очередной мальчик. Она полюбила платья, заплетать волосы, очень ловко использует коммуникационную доску. Когда тебе всю жизнь твердят что человек «овощ», ты вопреки всему хочешь думать, что это не так. Но ты не уверен, и все против этого. А потом вдруг ты видишь реальный прогресс — и это такие эмоции, что просто не передать… Я все время думаю: а что было бы, начни мы раньше, когда Оксана еще была подростком?

Нам пришлось очень непросто. Когда Оксана родилась, от моей мамы отвернулась вся ее семья, друзья и все ее окружение. Моя мама очень самостоятельная, но только в последние годы из изгоя она превратилась в уверенную женщину и предпринимательницу. С тех пор, как мы запустили Форум, ей больше не надо круглые сутки сидеть с Оксаной, у нее появилась возможность работать. Да, она по-прежнему печет пирожки. И они очень вкусные: будете в Нижнем Новгороде — обязательно попробуйте!

Напомним, пять лет назад, когда стало известно, что мама одной из самых богатых и знаменитых моделей мира Лариса Кусакина печет пирожки и продает их на улицах Нижнего Новгорода, разразился скандал. Мол, дочь зарабатывает миллионы, а мать даже на пенсии вынуждена работать, чтобы себя прокормить. Но оказалось, что для мамы Натальи это скорее хобби.

- История с пирожками началась, когда несколько месяцев назад мне позвонила мама и рассказала о своем новом хобби. Она очень переживала, что я буду ее ругать за то, что если об этом узнают журналисты, то могут не так понять. Я маму успокоила, что полностью ее поддерживаю и даже горжусь, что она не сидит, сложа руки, - объяснила тогда Водянова.