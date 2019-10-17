2019-10-17T14:35:58+03:00
Политика

На Бибилова пытаются повесить просчеты Кокойты

Нынешние власти Южной Осетии разгребают завалы предшественников
Сергей ПОЛОСАТОВ
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В первой декаде октября в рамках Женевских дискуссий прошли переговоры об урегулировании спорных вопросов между Грузией и Южной Осетией. К сожалению, закончившиеся без продуктивных результатов. Одним из таких вопросов стал укрепленный блокпост грузинских силовиков у южноосетинского села Цнелис.

В самой Южной Осетии активизировались критики нынешнего президента Анатолия Бибилова. «Диванные» воины и патриоты» мобилизовались, чтобы обвинить его в халатности, сдачи территории врагу и т.д. Мол, власти упустили время, не выставили погранпосты.

Между тем, если кому и следует адресовать упреки в этой ситуации, то не нынешним властям, а предыдущим, поднимающим сейчас волну недовольства. В частности, экс-президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойты, который в свое время совершил целый ряд ошибок, приведших к сегодняшнему обострению отношений с Грузией.

После принуждения Тбилиси к миру в августе 2008-го Кокойты организовал комиссию по делимитации границы с Грузией лишь в апреле 2009-го, а свое первое заседание комиссия провела только в августе, спустя год после трагических событий в Цхинвале. А к практической работе по демаркации комиссия приступила, судя по сообщениям, лишь в середине 2010-го. Упущенное время позволило прийти Грузии в себя, заручиться поддержкой Запада и вновь почувствовать себя более уверенно. От былой растерянности не осталось и следа. А в результате часть приграничных осетинских сел вместе с их жителями, несмотря на возмущение жителей, оказалась по ту сторону границы, отрезанные от родственников и исторической Родины.

Руководитель комиссии, близкий к Кокойты Борис Чочиев сразу же обозначил, что возьмет за основу карты 1984 года при определении границы, хотя более логичным был бы выбор границ, обозначенных в декрете об образовании Юго-Осетинской автономной области в 1922 г. Но никто из руководства его не поправил - и так сойдет.

Надеяться, что Грузия сейчас уступит на цнелисском участке границы, бессмысленно. Перед грядущими парламентскими выборами политики Грузии соревнуются в патриотичности, и никто не пойдет на политическое самоубийство. Однако ситуация не так уж и катастрофична, как ее пытаются представить противники Бибилова. Пограничники Южной Осетии «оседлали» близлежащие стратегические высоты, лишив грузинских силовиков львиной доли полученных преимуществ. И рано или поздно грузинам придется вернуться на исходные. А провокаторам из числа предыдущего юго-осетинского руководства - ответить за свои действия и бездействие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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