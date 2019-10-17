Омоложение без операции: как убрать носогубные складки эффективно и надолго?

Хотите изменить внешность? Для этого не обязательно сразу бежать к косметологу или еще хуже – к пластическому хирургу. Лучше начать со стоматолога. «КП» узнала, как качественное протезирование позволяет добиться стойкого результата омоложения, не прибегая к филлерам.

В США очень распространена практика, когда и женщины, и мужчины 40+ прежде чем отправиться к косметологу и пластическому хирургу, «закрывают» все вопросы у стоматолога. И это вполне логично, поскольку отсутствие зубов и испорченный прикус приводят к колоссальным изменениям. Некоторые пациенты себя даже называют «шамкающими бабушками», ведь без зубов ни поесть, ни поговорить нормально. Да и выглядите вы визуально лет на 10–15 старше. И как показывает общемировая практика, очень много проблем удается решить исключительно восстановлением зубов, то есть качественным протезированием, а не временными решениями типа популярных сегодня филлеров. Безусловно, филлеры тоже дают желаемый эффект, но ненадолго – процедуру нужно повторять, при этом стоит она недешево. После полученного опыта пациенты обращаются к поискам более долгосрочных и эффективных методов.

«КП» вместе со стоматологами-экспертами решила оценить, действительно ли меняется внешний облик людей после восстановления зубов.

Если вам сложно поверить, что восстановление зубов действительно омолаживает, посмотрите на фото ниже. Женщина провела имплантацию зубов, отказалась от съемных протезов и действительно стала выглядеть гораздо моложе – и внешне, и по собственным ощущениям. Если посмотреть более прицельно, то можно заметить, что уменьшилось количество морщинок вокруг рта – и результат по мере привыкания к новым зубам в дальнейшем будет еще лучше.

Эффект омоложения после имплантации всех зубов за 3 дня. Фoто: Smile-at-Once

Потеря зубов и возрастные перемены во внешности: какая связь?

Конечно, когда нет одного зуба, тем более бокового, это не сразу отражается на внешнем виде (по крайней мере до тех пор, пока остальные не разъедутся из-за потери боковой поддержки). Визуально мы стареем после того, как теряем все зубы или их большую часть. И вот какая между этим связь:

• уменьшается нижняя треть лица, подбородок выдается немного вперед: это происходит из-за отсутствия зубов вместе с корнями – так клетки костной ткани недополучают питание и вся челюстная кость атрофируется, т.е. уменьшается в размере. Кроме того, раз нет зубов, челюсти смыкаются напрямую – а это минус 1–2 см высоты лица,

• губы западают внутрь полости рта, становятся тонкими, щеки провисают – у них просто нет поддержки со стороны зубов. Как следствие – возникают морщины вокруг рта, образуются объемные носогубные складки,

• без зубов человек меньше улыбается и разговаривает – происходит атрофия мышц лица, провисание кожных покровов,

• нарушается питание – без зубов приходится выбирать более мягкую пищу, что опять же приводит изменению мышечного корсета. Плохой рацион сказывается в том числе и на коже лица – она становится менее упругой, более серой и блеклой.

История Татьяны, реальной пациентки стоматологической клиники Smile-at-Once: «Мне 55 лет, считают себя еще молодой, но зубов нет почти всех – потеряла из-за страха лечить, который еще в советское время появился. Ставила съемные протезы, но ощущала себя бабушкой – даже намека не было на то, что это мои родные зубы. Решилась на имплантацию и получила тот комфорт, тот результат, о котором мечтала. У меня изменилось внутреннее ощущение, появился блеск в глазах, я стала больше улыбаться. Мне проработали протезы так, что они на самом деле мне подходят – моя улыбка никогда не была такой красивой, даже с родными зубами! У меня ушли носогубки, губки стали более пухлыми. Я сама вижу изменения, и все мои друзья тоже это отмечают».

Результат базальной имплантации за 3 дня красивые, функциональные зубы и лицо без морщин!.

Почему протезирование меняет облик и убирает морщины?

• Формируется поддержка губ и щек изнутри,

• меняется высота прикуса за счет появления новых зубов, причем коррекция протеза проводится постепенно – внешние изменения будут только усиливаться,

• по мере того как вы начнете жевать, восстановится мускулатура лица, кожа станет более подтянутой – количество морщинок заметно уменьшится,

• вы станете больше улыбаться, вам совершенно точно понравится отражение в зеркале – за счет внутреннего комфорта появятся и внешние изменения.

Качественное протезирование, которое действительно сделает вас моложе на 10–15 и более лет, начинается с моделирования новой улыбки при помощи инновационной методики Dental face lifting и программы Digital Smile Design. Речь идет о стоматологической «подтяжке», которая сначала прорабатывается в цифровом варианте, а потом претворятся в жизнь.

Цифровой дизайн улыбки – вы сможете увидеть изменения еще до начала лечения. Фото: Smile-at-Once

«Современные программы на самом деле очень помогают, потому что «на глаз» определить высоту зубов, их форму с учетом формы лица и улыбки, конечно же, можно, но точность будет гораздо хуже. Поэтому с появлением цифровых решений стоматология сделала огромный шаг в сторону естественности и эстетичности. Протезы теперь не просто красивые и натуральные – они действительно подходят человеку, изменяют его внешность в лучшую сторону», – отмечает стоматолог-ортопед сети клиник Smile-at-Once Дмитрий Сидоров.

В основе методик лежат принципы «золотого сечения» и «маски красоты» – те самые, что были разработаны Пифагором и дополнены Да Винчи. Программы настроены таким образом, что помогают врачу проработать дизайн будущей улыбки с учетом состояния прикуса, положения губ во время улыбки, степени смыкания челюстей, симметрии лица и даже цвета кожи/волос. Сам пациент при этом может еще до начала лечения узнать, как будет выглядеть – как изменится его улыбка и даже внешность.

Это интересно! Отчасти такие программы похожи на те, что вы используете в своем смартфоне, – улыбку тоже можно примерить. Скачайте и поэкспериментируйте – нравится новая внешность? Значит, пора к стоматологу!

Измерение параметров прикуса при помощи специального аппарата. Фото: Smile-at-Once

В саму программу загружается информация о вас – фото лица, параметры прикуса, данные о состоянии зубов, которые доступны после проведения компьютерной томографии, специального внутриротового сканирования и измерения положения челюстей с помощью специального анализатора HIP-плоскости (на фото выше) и артикулятора.

Программа покажет новый облик, и здесь будут учтены самые мельчайшие нюансы – цвет кожи, губ, их полнота, форма лица, носа, щек, высота лица. Такое моделирование поможет не только грамотно спланировать процесс будущего протезирования, но и создать высокоэстетичный, комфортный протез, который также позволит добиться «эффекта омоложения», нормализовать прикус и жевательную функцию.

Какие протезы решают проблему старения

С технической точки зрения любые – если они созданы качественно. Например, виниры или люминиры, а также коронки позволяют удлинить передние зубы или исправить их форму, добавить объем, изменить прикус, если в этом есть необходимость. И даже съемные протезы отчасти решают проблему, поскольку восстановление зубов все-таки происходит. Но тут важно понимать, что именно съемные протезы вызывают разрушение костной ткани, поэтому прикус будет меняться – такие протезы не смогут полноценно поддерживать работу челюстной системы, поэтому морщинки, которые сначала вроде как исчезли после протезирования, на самом деле довольно быстро вернутся и усугубятся.

Полезно знать! Согласно исследованиям, которые были проведены ВОЗ, больше 80% населения недовольны своими съемными протезами. И не знают об их негативном влиянии на состояние десен и челюстной костной ткани. При этом около половины из них не знают и об альтернативах, а именно о том, что можно провести имплантацию зубов и избавиться ото всех проблем съемных протезов.

Восстановление зубов кардинально меняет внешность даже без пластической хирургии. Фото: Smile-at-Once

Альтернативой съемным протезам, если зубов не осталось совсем или утеряна их большая часть, становится имплантация. Точнее, установка определенного количества имплантов (от 3 до 8–10 шт. на ряд) и крепление на них полного несъемного зубного протеза. Он состоит из 10–12 коронок, то есть восстанавливает полный ряд зубов. А современные методики позволяют провести это лечение буквально за 3–5 дней. Если добавить подготовку, анализы и осмотры/коррекции после – то за 10–14 дней. Это кажется невероятным, но на самом деле так и есть – речь идет о методах имплантации с немедленной нагрузкой протезом, которые существуют во всем мире уже больше 20 лет, а в нашей стране стали применяться примерно в течение последнего десятилетия.

И напоследок добавим, что независимо от способа имплантации или протезирования, врач обязан моделировать протез именно под вас – тогда новые зубы действительно будут красивыми, комфортными, не вызовут боль во время еды, а также кардинально изменят вашу внешность. В лучшую сторону, разумеется!