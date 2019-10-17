Болят и воспаляются десны, чем лечить? Обзор самых современных методов

Почти у каждого человека слово «стоматолог» ассоциируется исключительно с лечением зубов. Мы настолько привыкли к сочетанию этих двух понятий, что совершенно забываем о том, что в полости рта есть и другие ткани, на которые нужно обращать пристальное внимание. В частности, десны – мягкие слизистые, которые обволакивают челюстную кость и зубы. Нередко они болят и воспаляются, чем ставят в тупик многих людей – а что с этим делать? И насколько такое состояние опасно?

Вместе с экспертами «КП» отвечает на самые популярные вопросы, почему болят десны, можно ли справиться с проблемой дома и почему методы лечения у стоматолога часто не работают.

Полезно знать! Гингивит – это начальное или поверхностное воспаление десен. Пародонтит – уже следующая стадия, когда помимо десен происходит разрушение всех тканей вокруг зубного корня. Это источник инфекции, которая распространяется по всему организму со слюной и кровотоком. Если пародонтит не лечить, то можно очень легко попрощаться со всеми зубами.

Почему болят и воспаляются десны?

Самая распространенная причина боли – это инфекция. И вызывается она не чем иным, как патогенными микроорганизмами. К слову, они и так есть в нашей полости рта, но начинают преобладать над «хорошими», если мы не чистим зубы (или пропускаем гигиену, используем неправильно подобранные средства), питаемся в основном мягкой пищей, которая содержит «быстрые» углеводы. В итоге нарушается pH состав слюны, которая не справляется со своими обязанностями по очищению эмали, образуются налет и камень, которые провоцируют развитие воспаления десен и даже кариеса.

Вторая причина, почему болят и воспаляются десны – это травмы. К примеру, почистили зубы очень жесткой щеткой, неаккуратно воспользовались зубочисткой или зубной нитью, откололась пломба, натирает протез. Возникает повреждение тканей, как следствие – боль. В области травмирования может возникнуть и воспаление.

Дискомфорт также может появиться из-за нехватки витаминов и минералов, после лечения агрессивными препаратами, после длительной болезни (сахарный диабет или онкология, к примеру), подорвавшей иммунитет организма. Потому что питание клеток десневой и костной тканей становится скудным, и их здоровье, а также барьерная функция ухудшаются. Также проблема часто беспокоит курильщиков (сигаретный дым содержит токсины), беременных женщин и подростков – из-за гормональных изменений.

Какие симптомы нельзя игнорировать?

Как отмечают специалисты, любые симптомы должны стать поводом для обращения к врачу. Например:

• десны кровоточат – есть гингивит,

• десневые сосочки изменили цвет, стали отечные – опять же гингивит,

• десны зудят и чешутся – это или гингивит, или гормональные нарушения, авитаминоз. Стоит сначала посетить стоматолога, а если будет необходимость – то и терапевта после этого,

• вокруг десны есть темная/желтая/белая кайма – это налет или камень, которые будут провоцировать воспаление, нужно их удалять,

• десны стали «отходить» от поверхности зубов – камень «проник» глубоко, скорее всего, это пародонтит,

• есть неприятный запах изо рта – это точно инфекция и воспаление, опять же нужно обратиться к врачу.

Это интересно! Кровоточить десны могут по-разному. Например, только при чистке, откусывании пищи (даже мягкого хлеба) или постоянно. Чем больше крови, чем чаще она появляется, тем большую настороженность вам нужно проявить. И не заниматься самолечением.

К чему может привести воспаление

По данным статистики, каждый второй «закрывает» глаза на первые симптомы воспаления десен – небольшую кровоточивость, отечность и болезненность. Между тем, если гингивит будет прогрессировать (а это именно так, ведь лечение порой включается слишком поздно), то он перейдет в пародонтит. Это заболевание вылечить, в принципе, можно, но придется приложить очень большие усилия.

Посмотрите на инфографику ниже – воспаление десен сказывается на всем состоянии нашего организма, поэтому симптом нужно купировать, а причину – устранять.

Но есть и хорошие новости – если раньше всегда говорили о том, что пародонтит неизлечим, то последние исследования и практические наработки врачей доказывают, что воспаление можно не просто купировать, но даже восстановить достаточно большой объем поврежденных тканей – при хорошем раскладе до 80%.Помимо всего организма, воспаление десен в первую очередь сказывается на состоянии зубов. Если не обращаться за врачебной помощью, гингивит «пойдет» глубже, воспаление распространится вдоль зубного корня, затронет костную лунку – это будет уже пародонтит. А если и пародонтит не лечить, то кость вокруг корней начинает разрушаться. Одновременно будет происходить рецессия десны (читайте об этой проблеме наш подробный материал), обнажаются корни зубов. Зубы начинают шататься и выпадать. Прием пищи, чистка зубов, употребление горячих и холодных напитков становятся очень болезненными процессами.

К какому врачу нужно обращаться

Заболеваниями десен занимается врач – стоматолог-пародонтолог. При незначительном воспалении лечение может провести и назначить стоматолог-терапевт: он проведет гигиеническую чистку (самостоятельно или направит к гигиенисту), укрепление эмали и десен, подберет необходимые средства и обучит вас правилам домашней гигиены.

Можно ли вылечить дома?

Нет, в домашних условиях вылечить даже небольшое воспаление нельзя, потому что в первую очередь нужно удалить налет и твердый камень – отложения, которые и стали причиной развития патологического процесса. А для этого нужно специальное оборудование, которое есть только у врачей. Поэтому первое, что нужно сделать – это обратиться к стоматологу-терапевту или сразу к гигиенисту, который удаляет налет и твердый камень под десной вокруг корня зуба. А вот дальше, если воспаление небольшое, как раз можно продолжить лечение дома – полоскания отварами трав, антибактериальными препаратами. Но опять же по назначению врача.

Если же воспаление перешло в хроническую форму, разрушены связки пародонта, образовались глубокие десневые карманы и наблюдается рецессия десны, то нужно пройти комплексную терапию у пародонтолога, которая включает инъекции препаратами, обогащенными факторами роста для регенерации тканей и купирования заболевания.

Чем лечить воспаление десен: обзор современных средств, которые действительно помогут

Существует несколько направлений лечения – терапевтическое и хирургическое. Чем серьезнее ситуация, тем больше манипуляций и препаратов вам потребуется, тем сложнее и дольше будет лечение. О том, какие средства самые действенные, мы поговорили с практикующим стоматологом-пародонтологом сети стоматологических клиник Smile-at-Once Мариной Тарабановской.

– Почему пациенты жалуются, что лечение пародонтита часто «не работает»?

– Потому что без комплексного подхода не получится восстановить состояние десен: сегодня сделали чистку у стоматолога, завтра прошли 1 курс медикаментозной терапии. Стало лучше, и о проблеме забыли до очередного обострения. Но воспаление продолжает прогрессировать, ведь ткани не реабилитировались, и разово проведенные методы попросту не будут работать. Чем сложнее патология, тем серьезнее будет лечение – и на это пациенту обязательно нужно настроиться.

– Можно ли полностью убрать воспаление и даже вылечить пародонтит?

– Можно. И купировать воспаление, и даже восстановить разрушенные ткани. Например, в нашей клинике разработаны специальные комплексы Smile Recovery – они рассчитаны на год и в них включены все необходимые процедуры и препараты, которые нужны конкретному пациенту в зависимости от стадии воспалительного процесса. Это обязательная гигиеническая чистка для удаления отложений, лекарственные повязки, плазмолифтинг, инъекции витаминов и средств на основе гиалуроновой кислоты, хирургические операции при необходимости, а также современные биопрепараты для запуска роста и восстановления клеток десневой и костной ткани. Плюс осмотр у пародонтолога раз в месяц. Мы убедились на собственной практике – именно такой подход позволит вылечить заболевание и добиться стойкой ремиссии, потому что пациент будет под полным контролем врача – процедуры пропускать не получится.

– С чего должно начинаться лечение?

– Лечение воспаления десен должно начинаться с диагностики. Нужно провести компьютерную томографию, оценить степень разрушения тканей, сдать как минимум общий анализ крови. И самое главное – взять мазок на микрофлору из-под десен – для выяснения возбудителя воспалительного процесса. Если знать, с чем бороться, можно подобрать антибактериальные препараты с более точным воздействием, а не общего профиля.

Второй обязательный этап, который предшествует остальным методам лечения, – это гигиеническая чистка зубов. Полноценная, многоступенчатая, с применением ультразвука, лазера и Air-Flow, полировки и укрепления эмали. Вне зависимости от стадии воспаления, гигиена у стоматолога позволяет удалить налет, сделать зубы более чистыми и гладкими. Эта процедура показана абсолютно всем, даже здоровым людям для профилактики.

После этого уже проводится лечение согласно составленному плану.

– Какие препараты сегодня используют пародонтологи для снятия воспаления и восстановления тканей?

– Чистка зубов уже позволяет отчасти снять воспаление и нормализовать состояние десен, но этого недостаточно. Дальше нужно восстановить питание клеток, запустить их рост – то есть регенерацию. Если речь о гингивите, то пациенту назначаются полоскания полости рта в домашних условиях. Аптечными средствами или отварами трав, которые снимают воспаление. Как правило, этого будет достаточно. И иногда дополнительно проводится курс инъекций витаминами.

Но если речь о пародонтите, то тут подключается более серьезная терапия. Наши клиники – единственные в России, применяющие индивидуальные комплексы, в рамках которых используются препараты, направленные на стимулирование естественной функции регенерации тканей человека. Эти препараты не так давно появились в России, хотя во всем мире прошли тестирование в течение более чем 20 лет, имеют многотысячную доказательную базу успеха, основанную на практическом применении.

Гели и мембраны, обогащенные факторами роста, буквально стимулируют рост клеток как десневой, так и костной ткани. Например, гель Emdogain® от компании Straumann®, который позволяет эффективно восстанавливать объем и связки, удерживающие зуб в лунке. Это также препараты BoneCeramic® или Bio-Oss® от Straumann, Creos™ от Nobel – они позволяют работать с костной тканью, восполняя до 80% потерянного объема.

Также курс дополняется инъекциями на основе гиалуроновой кислоты для восполнения объема и улучшения функции питания тканей. Собственная кровь пациента, богатая тромбоцитами, используется в виде инъекций и мембран (процедура называется плазмолифтинг). Очень эффективно и без риска осложнений снимает воспаление и восстанавливает ткани.

Пародонтит можно вылечить! Комплексные решения SMILE RECOVERY от Smile-at-Once.

Именно на прогрессивных методиках лечения строится эффективная терапия пародонтита. Без препаратов, которые позволяют восполнить потерянные объемы разрушенных тканей (периодонт, кость, десна), воспаление просто замедляется в той стадии, на которой пациент обратился к врачу, но процесс разрушения тканей все равно продолжается. А вот при комплексном подходе и оздоровлении от заболевания можно полностью избавиться. И даже провести имплантацию, если есть необходимость в восстановлении зубов.

Не многие пациенты знают, да и редко кто из врачей заостряет внимание на том, что имплантацию зубов без купирования пародонтита проводить нельзя – это значит заранее обречь лечение на осложнения. Более 80% всех отторжений зубных имплантов связано с воспалением десен вокруг импланта и последующим разрежением кости.

Дополнительно пациенту назначаются витамины, антибактериальные препараты – но только если есть необходимость и по результатам анализов.

– Как поддерживать результат лечения?

– Важно усилить гигиену в домашних условиях. Для этого врач-пародонтолог и стоматолог-гигиенист подберут оптимальные средства и научат ими правильно пользоваться. Да, это кажется невероятным, но очень многие пациенты чистят зубы совершенно неправильно, используют зубные нити, зубочистки или ершики, которые им не подходят. Например, по размеру или материалу. И тем самым не только не помогают, но и вредят, постоянно травмируя и сокращая объемы тканей. Поэтому самое важное для поддержания здоровья – это качественная гигиена полости рта, с применением щетки и пасты, ирригатора и зубной нити в комплексе.

Нужно также помнить, что после прохождения курса лечения обязательно нужно каждые полгода наблюдаться у пародонтолога, минимум 2 раза в год проводить гигиену полости рта.

Так что воспаление десен и пародонтит сегодня – не приговор. Главное – настроиться на борьбу и довериться врачу, который использует в работе прогрессивные методы лечения и комплексный подход.

– Сколько стоит лечение воспаления десен?

Если мы говорим о начальной стадии, то есть гингивите, то лечение обойдется примерно в 4–7 тысяч рублей у стоматолога и примерно в 2–3 тысячи рублей за обновление средств домашнего ухода и терапии. А вот если развился хронический пародонтит ранней и средней стадий, то здесь нужно рассчитывать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за годовой курс. Тяжелые стадии пародонтита обойдутся гораздо дороже, так как для восстановления необходимо восполнить утраченный объем кости, прибегнуть к хирургии и шинированию зубов, а также необходимо большее количество дорогостоящих препаратов, направленных на восстановление связок и тканей. Цена такого лечения десен – примерно 150–250 тысяч рублей.

Так что вывод очевиден: при первых признаках воспаления десен лучше устранить проблему сразу – эффективно и недорого, – чем потом тратиться на дорогостоящее лечение.