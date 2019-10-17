«Голос-8»: Валерий Сюткин отстрелялся раньше всех

Первый выпуск восьмого сезона шоу «Голос» вышел с оглушительными цифрами (доля — 22,8, рейтинг — 6,8*), чего с вокальным шоу давно не было. Сложно объяснить этот феномен. Почему на восьмой год проект стали смотреть активнее? То ли интерес зрителей подогрел весенний скандал с детским «Голосом», где победила дочь Алсу. То ли «Голос.60+», выходивший до основной версии проекта, заставил народ поверить в искренность происходящего. То ли Валерий Сюткин внес глоток воздуха на площадку.

Бывший лидер группы «Браво» впервые сел в красное кресло наставника и так разошелся, что в первом же выпуске шоу начал хлопать по кнопке что есть мочи. Артисты еще не успевали раскрыться в вокале, как Король «Оранжевое лето» уже был готов взять их в команду. Результат не заставил себя ждать — именно Сюткин набрал в команду трех участников (Татьяна Гайворонская, Виктория Карачун, Юрий Шурховецкий) из 12, то есть укомплектовал 25% состава. Его более опытные коллеги не торопились. Экономнее всех расходует право на выбор Полина Гагарина — в ее команде лишь Феликс Котло. А вот Сергей Шнуров и Константин Меладзе идут вровень — у них по два артиста в команде. И если первый предпочитает мальчиков (к Шнуру пошли Константин Струков и Ильдар Абдуллин), от второй — исключительно девочек (Елизавета Шалуба и Анастасия Бадьина). Что же дальше будет делать Сюткин? Ведь впереди еще пять выпусков слепых прослушиваний! Если дело пойдет такими темпами, Сюткину через три программы уже можно будет танцевать московский бит, а не слушать выступления. И зря: на очереди в слепые прослушивания выстроилась толпа весьма пестрых и талантливых ребят.

Среди них и Настя Маркова из Донецка — участница «Новой волне» и «Рождественских встреч с Аллой Пугачевой», что солировала в группе «Табула Раса» и участвовала в украинском «Голосе» в команде Валерии. И Руслан Алехно, победитель «Народного артиста» и представитель Белоруссии на «Евровидении-2008». И выросшие участницы первого сезона детского «Голоса» Рагда Ханиева и Айгуль Валиулина. Все они жаждут эфирного времени и славы. Дайте им хоть один шанс, Валерий Миладович.

- По возрасту это как раз я должен быть дедом, - объясняет Сюткин, отказываясь считать себя новичком. - Старше не бывает. Коллеги подобрались деликатные, все с чувством юмора, но и дух конкуренции витает. Каждый из нас ищет стайера – человека, которого не просто хватит на 1-2 песни, а того, кто станет явлением! При этом я не собираюсь никого кардинально менять или переделывать, а постараюсь просто помочь людям подчеркнуть их сильные стороны и увидеть недостатки.

* доля — процент от количества всех, кто смотрел в этот момент телевизор, рейтинг — процент от общей численности исследуемой аудитории

«Голос», Первый, пятница, 21.30