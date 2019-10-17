2019-10-17T18:21:33+03:00
Происшествия

В Дагестане парень в маске ворвался в школу и угрожал ученикам топором

Школьный праздник, якобы, помешал ему уложить спать ребенка
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящий момент полицией проводится проверка по факту случившего и устанавливаются все детали произошедшегоВ настоящий момент полицией проводится проверка по факту случившего и устанавливаются все детали произошедшего
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Происшествие случилось накануне вечером, 16 октября, в селе Уллуая Республике Дагестан. В местной средней школе проходили детское спортивное мероприятие "День здоровья". В районе 4 часов вечера в школу ворвался неизвестный мужчина, вооруженный молотком и топором. На нападавшем была черная маска с прорезями для глаз, а не маска клоуна Джокера, как написали некоторые источники.

"В полицию поступило сообщение о нападении на школу в селе Уллая. Оперативно прибывший наряд полиции обнаружили на месте 33-летнего Абумуслима Махдиева. Мужчина пояснил, что ворвался вооруженным на школьное мероприятие из-за слишком громкой музыки, которая мешала спать его ребенку. В настоящий момент нападавший задержан," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полицией проводится проверка по факту случившего и устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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