В Дагестане парень в маске ворвался в школу и угрожал ученикам топором

Происшествие случилось накануне вечером, 16 октября, в селе Уллуая Республике Дагестан. В местной средней школе проходили детское спортивное мероприятие "День здоровья". В районе 4 часов вечера в школу ворвался неизвестный мужчина, вооруженный молотком и топором. На нападавшем была черная маска с прорезями для глаз, а не маска клоуна Джокера, как написали некоторые источники.

"В полицию поступило сообщение о нападении на школу в селе Уллая. Оперативно прибывший наряд полиции обнаружили на месте 33-летнего Абумуслима Махдиева. Мужчина пояснил, что ворвался вооруженным на школьное мероприятие из-за слишком громкой музыки, которая мешала спать его ребенку. В настоящий момент нападавший задержан," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полицией проводится проверка по факту случившего и устанавливаются все детали произошедшего.