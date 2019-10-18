Как Кир Булычев предсказал смартфоны и Москвариум

Писатель Кир Булычев был уверен, что будущее предсказать невозможно. В одном интервью он говорил: «Когда в Лондоне 130 лет назад решали, каким будет город через 100 лет, решили единогласно, что он утонет по вторые этажи в конском навозе и погибнет, потому что будет слишком много карет. Мы ничего не можем предсказать. (…) Если взять любой фантастический роман и попытаться по нему воссоздать сегодняшнюю ситуацию, ничего не получится. Никто сто лет назад не угадал ничего, и я не отношусь к этому с ужасом».

И тем не менее, по иронии судьбы, сам Кир Булычев предсказал очень многое. Но об этом не узнал. Он скончался в начале сентября 2003 года, не дожив до осуществления некоторых своих прогнозов буквально несколько лет.

БРАСЛЕТ С ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

Среди произведений Булычева есть повесть «Сто лет тому вперед», опубликованная в 1978 году. Она прославилась благодаря экранизации. Телефильм «Гостья из будущего» в каком-то смысле затмил литературный первоисточник, а в нем было много всего интересного.

Обычный московский школьник Коля Наумов заходит в квартиру к соседу, которого увезли на «Скорой» и обнаруживает в этой квартире машину времени, на которой и переносится в 11 апреля 2082 года. Практически сразу он встречает 117-летнего старичка (своего почти ровесника), который выглядит феноменально бодро и моложаво для своего возраста. У них завязывается разговор. Коля спрашивает: «Который час?»

«Колин ровесник, не отрываясь от газеты, протянул к Коле руку. На запястье старика был браслет, широкий, но без всяких изображений. Вдруг на браслете вспыхнули слова и цифры:

Время 10-12-36

t 15. Дождя не будет».

Это, конечно, «умные часы», которые и в 2003-м трудно было представить - а сегодня их выпускают и Apple, и Samsung, и Xiaomi… Да только ленивый не выпускает.

«Умные часы», которые и в 2003-м трудно было представить - а сегодня их выпускают и Apple, и Samsung, и Xiaomi… Да только ленивый не выпускает.

Старичок читает газету, но не бумажную (бумажные СМИ в конце XXI века уже вымерли - этот процесс уже начался и сейчас, в 2010-е годы, к сожалению, идет полным ходом). Он подманивает перламутровый шар, который плывет в воздухе, и щелкает его пальцем по боку. «В шаре появилось отверстие, и из него на ладонь старику Павлу выпала черная штука, похожая на портсигар. (…) Коля искоса поглядывал на старика, который нажал какую-то кнопку сбоку портсигара, портсигар превратился в разноцветный экран, и по нему побежали различные кадры. Коле неудобно было заглядывать сбоку, он только услышал, как мелодичный женский голос произнес: «... Фестиваль на Луне обещает быть самым интересным зрелищем этого года... Началась дискуссия в ООН...»

Естественно, это в чистом виде смартфон. Чего Булычев не предугадал - что они будут индивидуального, а не общего пользования. И он не додумался до того, что по «газете» можно будет еще и звонить.

Коля Наумов не переставал удивляться в далеком 2082 годуФото: кадр из фильма

АБРИСЛИВА И ПОМИДОФЕЛЬ ВМЕСТО МАНГОДЫНИ

Еще один новый знакомый приводит Колю в лабораторию, где создают удивительные фрукты.

«Плоды были размером с небольшую дыню, не очень правильной формы и оранжевого цвета.

- Ладно, - сказал Джавад, - закусим мангодыней. (…)

Внутри оказалась большая косточка, свободно выпавшая на блюдо.

- У обычного манго, - сказал Джавад, - косточку от мякоти трудно отделить.

- Знаю, - сказал Коля. - Пробовали. Все пальцы соком измажешь, пока справишься.

Джавад нарезал мангодыню на дольки, и они принялись за еду. Еда была исключительная. Сладкая, сочная и мягкая».

В 2012 году в продажу поступила pineberry - белая клубника со вкусом ананасаФото: EAST NEWS

Мангодыня - все еще дело будущего (недалекого, учитывая, какими темпами развивается генная инженерия). Но уже сейчас можно, например, попробовать плод, который по-английски называется pluot (а по-русски, видимо, «абрислива») - гибрид сливы и абрикоса. Его в конце XX века создал биолог из Калифорнии Флойд Зайгер. А в 2012 году в продажу поступила pineberry - белая клубника со вкусом ананаса. В 2013-м в Британии начали продавать саженцы «помидофеля» (pomato) - гибрида картофеля и помидора: пока снизу у этого растения зреют клубни, наверху поспевают нормальные томаты.

Если говорить о вкусовом многообразии, нельзя не упомянуть мороженое, которое так впечатляет Колю в 2082 году - ананасно-мятное, яблочное, из березовых почек… В СССР, конечно, ничего такого и представить себе было нельзя - фантазия производителей не шла дальше «фруктово-ягодного» (правда, люди за 50 помнят экспериментальное «томатное», но утверждают, что есть его было почти невозможно). Сегодня в Москве множество «джелатерий», где можно съесть мороженое со вкусом чая, сыра, редких ягод… Или например сорбет, в котором «березовый сок дополнен брусникой, шен-пуэром и можжевеловыми веточками».

ЗДАНИЕ ВЫСОТОЙ В КИЛОМЕТР? ЛЕГКО!

В Москве будущего есть бассейн с морской водой, где плавают дельфины. Добро пожаловать в «Москвариум» на ВДНХ, работающий с 2015 года - там с дельфинами можно даже плавать, правда, за солидную плату, 15 000 рублей в час. (Сеанс с двумя дельфинами обойдется в 20 000 рублей). Надо думать, к 2082 году цены снизятся.

Сейчас с дельфинами можно плавать за солидную плату, 15 000 рублей в час. Надо думать, к 2082 году цены снизятсяФото: Евгения ГУСЕВА

Еще Колю впечатляют две телебашни, стоящие рядом с Останкинской. Обе в два раза выше ее (а в ней 540 метров). Когда Булычев писал повесть, это казалось фантастикой - а сейчас в Саудовской Аравии полным ходом строят башню Джидда, первое здание в мире высотой в километр. К 2021 году должны закончить.

Сейчас в Саудовской Аравии полным ходом строят башню Джидда, первое здание в мире высотой в километрФото: EAST NEWS

Разумеется, очень многое не сбылось. Мы даже не приблизились к телепортации (а в повести спокойно можно войти в «автобус» на Арбатской площади и через секунду выйти на проспекте Мира). У нас нет летающих автомобилей-«флипов». О полетах с людьми не то что на Уран, а хотя бы на Марс, пока идут только разговоры. Но, с другой стороны, у нас в запасе еще 60 с лишним лет…