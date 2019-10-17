48-летняя Алена Хмельницкая в дерзком мини произвела фурор точеными ногами

Алена Хмельницкая впервые предстала в мини. 48-летняя актриса разместила снимок в блоге и произвела фурор своим видом.

"Никогда не носила коротких юбок... Ну очень редко и очень давно, и то зимой, с высокими сапогами. Всегда мне казалось, что не мое это... Помню, как-то Левон Оганезов на одной из программ, увидев меня в юбке, сказал: «Алена, у тебя что, есть ноги?»", - прокомментировала Алена Хмельницкая.

Артистка отметила, что дерзкое мини с ажурной отделкой она надела ради роли. Свой образ Хмельницкая дополнила черным топом и пиджаком в тон. "Можно себе позволить все что угодно", - отметила она.

alxmel Никогда не носила коротких юбок...

Поклонники мгновенно оценили преображение артистки и выразили свое восхищение ее точеными ногами. "Какие ноги!", "Ноги очень красивые! И такие длинные!", "И как можно прятать такую невероятную красоту!", "Вы хорошенькая", "Есть женщины, которые всегда девочки", "Невероятные ноги", "Богиня!", "Помнишь, как у Клары Новиковой, это у стола ноги, а у женщин ножки", Это не ноги! Это мечта!", "Оганезов тот еще приколист! А ножки что надо", - не могут прийти в себя от увиденного фолловеры.

Кстати, знаменитость редко рассказывает подписчикам подробности личной жизни. Поэтому каждая фотография, на которой запечатлена Алена, очень радует публику. Поклонники всегда отмечают стройную фигуру звезды и восхищаются ее внешними данными.

Стоит отметить, что после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном актриса недолго была одна. Сейчас у Хмельницкой рядом есть человек, в которого она влюблена. Избранник значительно моложе артистки. Александр Синюшин - бизнесмен. Как рассказывала друзьям Алена, ее новый избранник очень быстро нашел общий язык с ее младшей дочерью Ксюшей. Мол, это было решающим аргументом для актрисы. Дескать, только после этого Хмельницкая согласилась на гражданский союз с Синюшиным.