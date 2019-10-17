Райдеры звезд: Лобода на гастролях требует охрану и шампанское за 17 тысяч, а Валерия — гантели и учителя английского

Знаменитости как дети: у одних с сентября по май — учебный год, у других — гастрольный чес. Но судя по райдерам артистов, которые «Комсомолка» пролистала со звездным промоутером Сергеем Лавровым, колесить по стране куда веселее, чем грызть гранит науки.

- Времена пошли интересные: молодые звездочки, едва появившись на сцене, сразу выкатывают космические требования — то ли статус хотят показать, то ли просто еще не наигрались. Между тем, у артистов старой школы — Леонтьев, Ротару, Пугачева - все просто и предсказуемо, - объясняет Лавров, который более 20 лет «турит Россию», то есть организует концерты по всей стране. - Еще одна тенденция - алкоголь многие стали убирать из райдера, боятся, как бы не слили в интернет. Хотя большинство по-прежнему его просит.

Пугачева скромнее рэперов

- У Примадонны - наискромнейший райдер! - уверяет Лавров. - Скоро она поедет в Минск на гастроли, главное требование по-прежнему - отдельный вагон. Многие считают, что это личный, но нет - взят в аренду. В нем есть спальня, гостиная, душ, кухня с поваром. Еще Алла Борисовна всегда просила машину к трапу самолета или к вагону поезда. Не знаю, убрали они это требование после недавнего скандала, или нет. Но я считаю, что Пугачева заслужила себе такую маленькую поблажку — ну не должна она идти по перрону, где все узнают, кричат, хотят сфотографироваться. Правда, сейчас мы нашли лазейку: вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста.

Если вам показать райдер Пугачевой и какого-нибудь рэпера, например, Элджея, в жизни не догадаетесь, где чей! У него там - чистейшая минеральная вода, огромные суточные коллективу… У Аллы Борисовны и половины таких запросов нет!

Чайник для Лободы

Одна из редких артисток, которая не постеснялась выложить райдер на официальном сайте — посмотреть его может любой. На 15-ти страницах — подробные требования «суперзвезды»: летает Светлана только бизнес-классом, предпочитает «Аэрофлот» (Сухой Суперджет — в «черном» списке), место в самолете — строго 1А. Обязательно сопровождение как минимум двух охранников, номер в гостинице — президентский люкс. Суточные певице в размере 200 у.е. выплачиваются независимо от питания в отеле, авто — только Роллс-Ройс или Майбах не старше двух лет, везде вай-фай (даже в машине), в гримерке — напитки и закуски с «ресторанной подачей»: суп на кокосовом молоке, спаржа на гриле, сахарозаменитель, итальянское вино 12-летней выдержки, шампанское Dom Perignon (в среднем, 17 тысяч рублей за бутылку)…

Директор Светы договаривается на один гонорар, а потом, если в зале аншлаг, перед выходом артиста требует дополнительную платуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Еще Лобода требует покупать для нее новые чайники — ее директор лично проверяет посуду, - говорит Сергей Лавров. - А в одном городе организаторы недоглядели и дали вчерашний чайник с кусочком накипи — был жуткий скандал. В итоге приносили чек, мол, смотрите, чайник новый: великая Лобода ничем не отравится.

Но больше всего организаторов пугает даже не райдер, а бонусы за концерт. Я слышал, что директор Светы договаривается на один гонорар, а потом, если в зале аншлаг, перед выходом артиста требует дополнительную плату. Молва разнеслась быстро, и все боялись попасть на деньги.

Юрий Антонов берет деньгами

- У певца в райдере всегда были указаны две бутылки дорогого вина, каждая — минимум 30 тысяч рублей. Организаторы, чтобы сэкономить, выискивали вино где-то на сайтах, найти не могут, все в шоке, - рассказывает промоутер. - И тут перед концертом Юрий Михалыч говорит: «Знаете, что: и вам, и мне проще — отдайте деньгами!».

Юрий Антонов берет деньгамиФото: Евгения ГУСЕВА

София Ротару и вчерашняя курочка

- Ей абсолютно все равно, на какой машине ездить, в марках она даже не понимает — главное, чтобы не тряслась и была теплая, - уверяет промоутер (он же — директор артистки). - У нее в райдере есть домашняя курочка, домашние яйца — прописано, чтобы в готовом виде подавалось в номер к приезду. У нас даже хохма ходила. Мы же в самолетах летаем, там в бизнес-классе всегда накормят, в гостинице есть уже не хочется. У нас есть специально обученный человек Наташа — она и повар, и доктор, и костюмер. София Михайловна ей говорит: «Наташа, упакуй курочку — потом скушаем». На следующий день приезжаем в другой город, а там опять курочку подают. «Ой, а мы ж еще прошлую не доели! Ту доставай, а эту упаковывай». Человек она экономный, ничего не выбросит. У нас даже коллектив шутил: «Наша София Михайловна любит вчерашнюю курочку!».

sofiarotaru_koroleva Богиня музыки

Стас Михайлов отказался от понтов

- Когда он только появился, летал исключительно чартерными рейсами — хоть за 200 км, заказывал дорогущее вино и так далее, - вспоминает Сергей Лавров. - А сейчас Стас — прекрасный работяга, цена-качество в балансе. Звездная болезнь прошла, гастроли с ним одно удовольствие.

Стас Михайлов отказался от понтовФото: Михаил ФРОЛОВ

Валерия и тяжелый металл

- Для нее важнее всего спорт и здоровый образ жизни, - говорит Сергей Лавров. - И однажды она меня попросила: «Сережа, пожалуйста, можно мне кое-что в райдер вписать». Ну, думаю, сейчас что-нибудь эдакое попросит. А она: «Пожалуйста, пропиши в багаж две пятикилограммовые гантельки, буду заниматься». Сначала мы эти гантели таскали с собой, периодически был перевес, за который я платил больше, чем стоят новые гантели. А потом уже сбросил это дело на организаторов на местах.

Другая была фишка — одно время Лера хотела везде с собой таскать преподавателя по английскому языку, в тот период мы буквально жили на гастролях. И какое-то время у нас действительно был прописан педагог по английскому.

Распутина застряла в девяностых

- Такое ощущение, что Маша навсегда осталась в девяностых, - удивляется Лавров. - У нее как был белый лимузин, так и остался — уже на лимузинах-то никто не ездит! По старинке также просит встретить с белыми розами… Но у Маши богатый муж, поэтому ездит на гастроли она очень редко.

masharasputina_official Маша Распутина не скрывает, что грудь у нее своя, как и попа

Пунктик Лолиты

- Лола панически боится ездить автомобилями, только поезд — даже за 100 километров, - продолжает звездный промоутер. - Все, кто работает с Лолитой, знают, что у нее два пунктика: идеальный звук, потому что артистка любит импровизировать, и переезды по рельсам.

Лола панически боится ездить автомобилями, только поездФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наргиз: диван на колесах

- В райдере Наргиз всегда был прописан литр виски и сигареты — артистка дымила везде, где захочет, а мы потом бегали штрафы платили, - вспоминает Лавров. - Кроме того, она всегда просила машины бизнес-класса, в провинции таких раз-два и обчелся. И нам просто их не давали в аренду, потому что знали — прокурит салон!

Потом в ее райдере появился негласный пункт: автомобиль со спальным местом, артистка хотела ездить только лежа. Даже в Подольск, что за 40 км от Москвы, мы везли ее на минивэне с диваном и подушками. Матрас она требовала не менее 10 см толщиной — в каждом городе организаторы приходили и линейкой измеряли. Если тоньше — брак, покупайте новый.

В райдере Наргиз всегда был прописан литр виски и сигаретыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще были прописаны пять метровых полотенец. Как мне сказали, она любила раздеться догола в гримерке и завернуться в них. Мы терпели это все, пока певица собирала залы. Пока зарабатываешь на артисте, простишь ему все капризы! Но самое страшное, что Наргиз могла выпить и сорвать концерт, сославшись на здоровье — так было во Владимире, Архангельске, Северодвинске.

Трикотаж Белорусских

- Тима Белорусских - молодой артист, а уже лидер продаж, собирает стадионы, - хвалит промоутер. - На днях делали корпоратив с его участием, что поразило — попросил несколько пар белых носков. Так и не поняли, зачем: на сцене он был в кроссовках, мы даже не разглядели, надел он их или нет!

Тима Белорусских - молодой артист, а уже лидер продаж, собирает стадионыФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Приходится подрабатывать сутенерами

- До сих пор очень многие музыканты не против продолжить общение с фанатками за ужином со всеми вытекающими последствиями, - прозрачно намекает Сергей Лавров. - Недавно одна подошла к артисту и говорит: «Здравствуйте, я бы хотела сняться у вас в клипе!». Он: «Да, диван-прослушивание у меня в номере». И я позвал ее, все прошло хорошо. Такие интимные моменты организаторам очень часто приходится решать. Я пару раз даже, не скажу с кем, подрабатывал сутенером! Эх, на пенсии напишу мемуары..!

А КАК У НИХ?

Крокодилы для Дженнифер Лопес и водка с борщом для «Рамштайн»

- Чем больше звезда, тем скромнее ее райдер. И за 20 лет работы с западными артистами я не встречал в списке требований никаких глупостей, - рассказывает Эдуард Ратников, президент концертного агентства Т.С.I. и один из главных организаторов концертов мировых знаменитостей в России. - Лишь пару раз были необычные моменты. Кто-то из американских артистов, кажется группа «Bloodhound Gang», просил свежий номер газеты «USA Today» и пару чистых белых носков. А Дженнифер Лопес в 2012 году гастролировала с семьей и попросила оформить комнаты для сына и дочки: для одного - крокодильчики на стенах, для другого — бегемотики (двойняшки Эмма и Макс от певца Марка Энтони появились на свет в 2008 году. - Ред.).

Бывает, что артист заказывает необычные продукты, но сейчас их проще найти, чем в нулевых. Помню, в 2003 году мы привозили Moby - он очень ярый веган, и нам сложно было достать соевое молоко, например. А ему к тому же требовалось снятое молоко - мы тогда вообще не понимали, что это такое!

Робби Уильямс и Рианна, которым мы делали концерты на спортивных аренах, просили задрапировать раздевалки тканью, поставить торшеры и убрать спортинвентарь, чтобы было уютно, как в обычной гримерке.

Алкоголя в райдерах, как правило, нет. На Западе выпивать давно уже считается стыдным. Там тренд на здоровый образ жизни, никакой вседозволенности и разгула. Поэтому зарубежные артисты даже после шоу не бегут в бар выпить русской водочки. Помню, год назад после тура Ника Кейва мы устроили ему вечеринку в ресторане: приехали его родственники, друзья. Был отличный ужин, мы выпили всего несколько бутылок вина. Но вскоре все пошли спать, никто не требовал продолжения банкета.

С Тиллем Линдеманном (лидер немецкой группы Rammstein. - Ред.) мы работаем уже 20 лет и близко дружим. Кстати, он очень любит русскую водку, но в правильном виде и количестве: когда она холодна и прозрачна, как слеза, когда много закуски. Из русской кухни он очень любит красную икру, малосольную селедку, мясные салаты, а борщ так это вообще идеальная песня!