2019-10-17T21:22:58+03:00
Звезды

Трагедия Дженнифер Лопес: за пять минут до концерта в Москве певица узнала о смерти тети

Организатор российских гастролей звезды рассказал «КП», как тяжело ей далось шоу на 30 тысяч зрителей [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Джей Ло устроила фееричный концерт в Москве. Фото: Сергей Бобылев/ТАССДжей Ло устроила фееричный концерт в Москве. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В начале августа Джей Ло устроила фееричный концерт в Москве: за жаркими танцами и живым пением поп-дивы на стадионе «Динамо» неотрывно следили 30 тысяч человек. Звезда меняла наряды, общалась со сцены с поклонниками и зажигала так, что зрители были в восторге. Никто и подумать не мог, что на самом деле эти два с лишним часа певица переживала семейную трагедию.

- Этим летом, когда Лопес выступала в Москве, у нас была очень короткая встреча, - рассказал kp.ru Эдуард Ратников, президент концертного агентства Т.С.I. и один из главных организаторов концертов мировых знаменитостей в России. - Мы, как обычно, окружили артистку цветами, везде в гримерке поставили икебаны.

Дженнифер приехала на площадку из гостиницы, и прямо перед выходом на сцену случилась беда: ей позвонили и сказали, что умерла ее тётушка. Артистка со слезами на глазах вышла на сцену, но как говорится, шоу должно продолжаться… Она отыграла концерт по высшему разряду.

По словам концертного промоутера, Джей Ло - особенная артистка:

- Она везде гастролирует с инструктором по йоге и несколькими очень мощными тренерами по танцам, у нее колоссальная работоспособность. Никакого саморазрушения и самолюбования — она не позволяет себе вещей, которые бы плохо сказались на ее здоровье или внешности. Очень требовательна к себе и ко всем сотрудникам — думаю, именно в этом секрет ее успеха и популярности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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