2019-10-17T21:41:01+03:00
В мире

Тысячи библиотекарей идут за вами!

Как крупные продуктовые компании ради вирусной рекламы заигрались в интернет-троллей и попали под шквал критики за испорченные книги
Ольга МАТЫС
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Нет закладки? Попробуй использовать вместо неё Chex MixНет закладки? Попробуй использовать вместо неё Chex Mix
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Реклама, а особенно реклама в интернете – штука страшная. Крупные и мелкие компании смекнули, что для продвижения своего продукта можно использовать или создавать интернет-мемы. И теперь наперебой предлагают своим потенциальным покупателям то Ждуна и кота «вжух» с волшебной палочкой, то массово не вписываться «ни в какие рамки», как в той самой скандальной рекламе Reebok про иглы и лица. Как пишут в таких случаях в Сети, не все могут в вирусную рекламу, да и в рекламу вообще. Вот и в Твиттере в сентябре стали появляться фото, где американские продуктовые бренды запустили новый челлендж – «Используй вместо закладки». В общих чертах, обитателям Твиттера предложили использовать вместо книжной закладки… еду. «Нет закладки? Попробуй использовать вместо неё Chex Mix», - пишет производитель смеси печений для перекуса. На фото – раскрытая книга, щедро усыпанная этими самыми печеньями.

Тему подхватили не столько частные пользователи Твиттера, сколько другие бренды еды. В ход пошли жевательный мармелад, молоко с шоколадным печеньем, сладкие напитки и даже замороженные стейки и жареная курица. Всё это помещали между страницами книг. Возможно, бутафорских. А может, и нет, кто знает…

Тему подхватили не столько частные пользователи Твиттера, сколько другие бренды еды

Тему подхватили не столько частные пользователи Твиттера, сколько другие бренды еды

Сейчас уже трудно понять, правда ли гении рекламы решили, что люди в интернете радостно поддержат бессмысленную порчу книг и еды, или это был осознанный толстый троллинг. В любом случае, книголюбы, книжные издатели, книжные магазины и особенно разъяренные библиотекари представили на страницах следы от мармеладок, жирные пятна, мелкие хлебные крошки и расплывающиеся от молока буквы. И юмора не поняли.

Сейчас уже трудно понять, правда ли гении рекламы решили, что люди в интернете радостно поддержат бессмысленную порчу книг

Сейчас уже трудно понять, правда ли гении рекламы решили, что люди в интернете радостно поддержат бессмысленную порчу книг

«Эй, эй, компании, которые пытаются быть крутыми. Слышите этот звук? Прижмите ухо к полу, слышал, это помогает. Попробуйте и почувствуйте, как оно приближается… Этот грохот прямо под вами. Это звук тысяч библиотекарей и библиофилов. Они идут за вами», - предрек пользователь.

«Это худший челлендж в социальных сетях в истории, и мы требуем, чтобы вы все прекратили это СЕЙЧАС ЖЕ. Книги драгоценны и заслуживают нашего уважения.

Теперь посидите в углу и подумайте, что вы натворили во имя «контента»», - высказалось в Твиттере издательство «Random House» - на минуточку, одно из старейших в США.

«Да чего такого вам сделали эти книги? У нас есть закладки. Давайте поможем. Прекратите это безумие!» - присоединилось издательство «Kensington Books».

Крупные продуктовые компании ради вирусной рекламы заигрались в интернет-троллей

Крупные продуктовые компании ради вирусной рекламы заигрались в интернет-троллей

«Нет закладки? Используйте вместо неё библиотечный пропуск. Не используйте печенье, не используйте сладкие напитки. Не выставляйте себя на посмешище», - ответили на это библиотекари из штата Алабама.

«Вы, обычные люди в Твиттере: «лол, бренды опять взялись за свое».

Я, библиотекарь в Твиттере: «Вы, ребята, чертовы идиоты».» - лаконично оценил новый челлендж библиотекарь из Сан-Франциско.

Некоторые официальные аккаунты американских библиотек не нашли даже подходящих слов, чтобы выразить свой гнев. Многие из них использовали анимации, например, с плачущим от боли Леонардо Ди Каприо или истерически кричащим персонажем из сериала «Офис». А библиотекарь Аманда Монсон слова все-таки подобрала и пожаловалась, что видела за годы работы многое, например – мексиканскую лепешку тако в пожертвованном библиотеке томике стихов Эдварда Лира. Кроме этого, в интервью порталу insideedition.com Аманда поделилась, что в книгах также частенько находят кредитки, неоплаченные чеки и даже стодолларовые банкноты. К счастью, все книги в библиотеках проверяются, и о таких находках сразу сообщают владельцам. «Спросите любого работника публичной библиотеки, - уверяет Монсон, - и у него обязательно будет много историй о странных вещах, забытых в книгах и возвращенных нам».

Некоторые официальные аккаунты американских библиотек не нашли даже подходящих слов, чтобы выразить свой гнев

Некоторые официальные аккаунты американских библиотек не нашли даже подходящих слов, чтобы выразить свой гнев

А что же сами компании? По сути дела, они получили то, чего хотели больше всего – большую огласку. Всеобщее возмущение если не повысит продажи шоколадного печенья или цветного мармелада, то точно напомнит о существовании бренда. Ни о каких извинениях речи точно не идет. Некоторые в ответ на гневные твиты вообще спокойно пишут, мол: не волнуйтесь, книги-то все равно не наши…

ИСТОЧНИК KP.RU

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