Тысячи библиотекарей идут за вами!

Реклама, а особенно реклама в интернете – штука страшная. Крупные и мелкие компании смекнули, что для продвижения своего продукта можно использовать или создавать интернет-мемы. И теперь наперебой предлагают своим потенциальным покупателям то Ждуна и кота «вжух» с волшебной палочкой, то массово не вписываться «ни в какие рамки», как в той самой скандальной рекламе Reebok про иглы и лица. Как пишут в таких случаях в Сети, не все могут в вирусную рекламу, да и в рекламу вообще. Вот и в Твиттере в сентябре стали появляться фото, где американские продуктовые бренды запустили новый челлендж – «Используй вместо закладки». В общих чертах, обитателям Твиттера предложили использовать вместо книжной закладки… еду. «Нет закладки? Попробуй использовать вместо неё Chex Mix», - пишет производитель смеси печений для перекуса. На фото – раскрытая книга, щедро усыпанная этими самыми печеньями.

Тему подхватили не столько частные пользователи Твиттера, сколько другие бренды еды. В ход пошли жевательный мармелад, молоко с шоколадным печеньем, сладкие напитки и даже замороженные стейки и жареная курица. Всё это помещали между страницами книг. Возможно, бутафорских. А может, и нет, кто знает…

Тему подхватили не столько частные пользователи Твиттера, сколько другие бренды еды

Сейчас уже трудно понять, правда ли гении рекламы решили, что люди в интернете радостно поддержат бессмысленную порчу книг и еды, или это был осознанный толстый троллинг. В любом случае, книголюбы, книжные издатели, книжные магазины и особенно разъяренные библиотекари представили на страницах следы от мармеладок, жирные пятна, мелкие хлебные крошки и расплывающиеся от молока буквы. И юмора не поняли.

Сейчас уже трудно понять, правда ли гении рекламы решили, что люди в интернете радостно поддержат бессмысленную порчу книг

«Эй, эй, компании, которые пытаются быть крутыми. Слышите этот звук? Прижмите ухо к полу, слышал, это помогает. Попробуйте и почувствуйте, как оно приближается… Этот грохот прямо под вами. Это звук тысяч библиотекарей и библиофилов. Они идут за вами», - предрек пользователь.

«Это худший челлендж в социальных сетях в истории, и мы требуем, чтобы вы все прекратили это СЕЙЧАС ЖЕ. Книги драгоценны и заслуживают нашего уважения.

Теперь посидите в углу и подумайте, что вы натворили во имя «контента»», - высказалось в Твиттере издательство «Random House» - на минуточку, одно из старейших в США.

«Да чего такого вам сделали эти книги? У нас есть закладки. Давайте поможем. Прекратите это безумие!» - присоединилось издательство «Kensington Books».

Крупные продуктовые компании ради вирусной рекламы заигрались в интернет-троллей

«Нет закладки? Используйте вместо неё библиотечный пропуск. Не используйте печенье, не используйте сладкие напитки. Не выставляйте себя на посмешище», - ответили на это библиотекари из штата Алабама.

«Вы, обычные люди в Твиттере: «лол, бренды опять взялись за свое».

Я, библиотекарь в Твиттере: «Вы, ребята, чертовы идиоты».» - лаконично оценил новый челлендж библиотекарь из Сан-Франциско.

Некоторые официальные аккаунты американских библиотек не нашли даже подходящих слов, чтобы выразить свой гнев. Многие из них использовали анимации, например, с плачущим от боли Леонардо Ди Каприо или истерически кричащим персонажем из сериала «Офис». А библиотекарь Аманда Монсон слова все-таки подобрала и пожаловалась, что видела за годы работы многое, например – мексиканскую лепешку тако в пожертвованном библиотеке томике стихов Эдварда Лира. Кроме этого, в интервью порталу insideedition.com Аманда поделилась, что в книгах также частенько находят кредитки, неоплаченные чеки и даже стодолларовые банкноты. К счастью, все книги в библиотеках проверяются, и о таких находках сразу сообщают владельцам. «Спросите любого работника публичной библиотеки, - уверяет Монсон, - и у него обязательно будет много историй о странных вещах, забытых в книгах и возвращенных нам».

Некоторые официальные аккаунты американских библиотек не нашли даже подходящих слов, чтобы выразить свой гнев

А что же сами компании? По сути дела, они получили то, чего хотели больше всего – большую огласку. Всеобщее возмущение если не повысит продажи шоколадного печенья или цветного мармелада, то точно напомнит о существовании бренда. Ни о каких извинениях речи точно не идет. Некоторые в ответ на гневные твиты вообще спокойно пишут, мол: не волнуйтесь, книги-то все равно не наши…