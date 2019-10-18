Вероотступники и неофиты: зачем российские звезды меняют религию

Как известно, Бог един. И верит даже в тех, кто не верит в него. Вот и российские звезды, заручившись этой прописной истиной, ищут подходящую конфессию, которую исповедуют с завидным непостоянством. Мы вспомнили тех, кто сменил веру или вдруг обратился к нетипичной для русского человека конфессии.

Мария Алалыкина - теперь Марьям

Мало кто помнит, что в составе группы «Фабрика» изначально были четыре девушки. Вместе с Сати Казановой, Сашей Савельевой и Ириной Тоневой в коллективе выступала и Мария Алалыкина - одна из победительниц шоу «Фабрика звезд», по итогам которого Игорь Матвиенко и собрал герлз-бэнд.

Мария из группы «Фабрика» теперь живет в Дагестане. Фото: vk.com

До проекта Маша танцевала в балете Todes, выигрывала конкурсы красоты и петь не мечтала. Но отправилась в шоу за компанию с сестрой, вошла в топ и стала солисткой «Фабрики». В группе Алалыкина пропела восемь месяцев, а потом ушла... чтобы получить диплом Института иностранных языков имени Мориса Тореза. «Я считала, что я буду петь и танцевать, а заодно как-нибудь учиться, - призналась Алалыкина. - Но поняла, что так не бывает, иногда приходится выбирать. Решение далось мне непросто, но я выбрала учебу». В 2003 году певица вышла замуж за юриста Алексея Зуенко и родила ему дочь Катю. А затем вместе с супругом приняла ислам. И взяла имя Марьям. Но, увы, через семь лет муж изменил Алалыкиной с ее подругой, брак распался. Потом она вышла замуж за мужчину по имени Махмуд и переехала в Дагестан. Работала в лингвошколе, а теперь занимается переводами текстов с арабского языка.

Мария Алалыкина приняла ислам. И взяла имя Марьям. Фото: vk.com

У Зары - озарение

В 2004 году певица Зара (тогда еще 20-летняя студентка Санкт-Петербургской академии театрального искусства Зарифа Мгоян) вышла замуж за Сергея Матвиенко, сына тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. И приняла православие, получив в крещении имя Злата, отказавшись от веры родных курдов - езидизма. Пара обвенчалась в Казанском соборе, но через полтора год развелась. Возвращаться к прежней конфессии певица не намерена: «Есидизм я не осязала, это древняя вера. Я давно созрела, для того чтобы принять христианство. Поэтому когда пишут, что я приняла христианство ради мужа, - это неправда. Просто я была готова».

В 2004 году певица Зара приняла православие, получив в крещении имя Злата, отказавшись от веры родных курдов - езидизма. Фото: instagram.com

Юлия Волкова советовала ислам, но сама передумала

Черненькая из «Тату» после распада группы ничем особо не прославилась. А еще Юлия вышла замуж за Парвиза Ясинова, сына российского олигарха с таджикскими корнями - это и стало причиной смены веры, муж был мусульманином. В 2011 году Волкова сообщила: «Да, это правда. Советую! Но только если это будет близко вам по душе. Я не жалею. Ислам приняла, потому что почувствовала: это мне ближе».

Юлия Волкова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но не прошло и десяти лет, как Юля выложила фото из православного храма. «Бог один, и каждый вправе пойти в мечеть, католическую или православную церковь, синагогу, - объяснила камбэк артистка. - Однажды я проходила возле православного храма, и мне захотелось туда зайти. Я поняла, что да, это мой дом, мне здесь хорошо, и тут я смогу поговорить с Богом». В Ассоциации мусульманских женщин решили, что Юлия такой неразборчивостью наносит вред репутации мусульманок, и собрались добиваться запрета въезда певице в исламские страны. А в Афганистане публично сожгли плакат с изображением Волковой.

Сергей Романович и выбор

Сергей Романович вышел на пик популярности после главных ролей в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» (ТВ-3), «Ольга» (ТНТ) и эпизоде в «Экипаже». Но потом резко отказался от всех съемок. Причина: смена веры. Сибиряк Романович принял ислам и наотрез отказался обнажаться в кадре, что приходилось делать не раз. «Я родился в верующей семье и был крещен православным, - объяснял актер «КП». - В 20 лет я приехал в Томск, где у меня есть близкий друг Шамиль. У того есть старший брат, с которым у нас завязался спор. Даже ор. На тему религии и ислама. Я считал, что это про террористов с автоматами. Но чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Это то, что я искал. Через месяц, когда Шамиль пришел домой, он удивился, увидев, как я молюсь вместе с его братьями. Жизнь повернулась так».

Сибиряк Романович принял ислам и наотрез отказался обнажаться в кадре, что приходилось делать не раз. Фото: instagram.com

Родители решили, что Сергея завербовали, но он продолжал убеждать близких в порядочности намерений. Теперь он носит бороду, регулярно совершает намаз, соблюдает посты и внимательно следит за помыслами и словами.

АВТОРИТЕТНО

Доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. Герцена Алексей ГАЙДУКОВ:

Вера в добренького боженьку побеждает

- Явление вполне нормальное, часто встречается. Обычно это осознанный выбор. Иногда даже случается так, что неофит становится более погруженным в конфессию. Причин может быть масса: неуверенность в возможностях, несогласие с принципами конфессии или религиозной организации. Бывает так, что человек крещен в одну веру, а потом почитал книги и принял другую. Чаще всего обращение в другую религию связано с тем, что человек изучил несколько традиций, не нашел подходящего варианта и ищет синтетический - в виде религиозного течения, где минимум обязанностей и максимум возможностей. Одна моя знакомая говорит: «Я верю в добренького боженьку, который меня любит и во всем помогает». В традиционном обществе - имперской России или архаических культурах - такой переход невозможен, его запрещают и ограничивают, ведь социальные нормы завязаны религиозными. А теперь запросто.