2019-10-17T22:07:50+03:00
Общество

Подмосковье переходит на умную систему взаимодействия с мусором

Строящиеся мусороперерабатывающие комплексы улучшат экологическую ситуацию в области
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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12 комплексных мусороперерабатывающих заводов появятся в Подмосковье12 комплексных мусороперерабатывающих заводов появятся в ПодмосковьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В регионе запланировано возвести 12 комплексных мусороперерабатывающих заводов, которые призваны сформировать новую отрасль по переработке мусора. Каждый такой комплекс по результатам рекультивации, в которую входят технический и биологический этапы, на выходе получает качественное вторсырье: пластик, алюминий и др.

На последней фазе переработки мусора происходит пакетирование "хвостов", которые, наряду с другими возможностями, могут быть использованы в качестве топлива на заводах. В настоящее время на территории московской области уже функционируют три таких комплекса, которые расположены в Рошале, в Серебряных прудах и в Зарайске, сообщает телеканал 360.

Планируется до конца 2019 года открыть еще четыре и в 2020 году - пять мусороперерабатывающих комплексов. А в 2022 году запланировано открыть четыре завода с термической обработкой мусора. На предприятиях будут использоваться абсолютно экологически безопасные технологии. Благодаря таким высокоэффективным комплексам значительно разгрузятся все полигоны в московской области.

На настоящий момент они содержат около 10 000 000 тонн мусора. Через три года, благодаря новым технологиям, на них останется не более 700 000 тон отходов. В настоящий момент население московской области с нетерпением ждет открытия четвертого современного комплекса "Мячиково", расположенного в Коломенской области, запуск которого ожидается 18 октября 2019 года.

Пятый такой мусороперерабатывающий комплекс планируется запустить к 1 ноября на территории Егорьевска. И это очень своевременно, так как те, что уже функционируют, загружены на все 100%, как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Но для максимально эффективной работы комплексов необходимо повышать культуру обращения с отходами.

Нужно повсеместно внедрять систему по раздельному сбору отходов. Это необходимо для того, комплексы могли с максимальной эффективностью выделять нужные и полезные материалы, пригодные для переработки и повторного использования. Что, в свою очередь, снижает общее количество мусора, улучшает экологическую ситуацию и снижает затраты на переработку, которые, как известно, отражаются и на нашем с вами кармане.

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