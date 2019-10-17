Главного армейского связиста заподозрили в причастности к махинациям на миллиард рублей

Это «крупногабаритное» уголовное дело сотрудники военной контрразведки ФСБ, Главной военной прокуратуры и Следственного комитета разматывали почти два года. В конце 2017-го была арестована верхушка АО «Воентелеком» во главе с директором Александром Давыдовым и его подчиненными - Дмитрием Семилетовым и Олегом Савицким. За решетку попала и их подельница - гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Все они поначалу были обвинены в хищении около 500 миллионов рублей при реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки спецтехники связи. Однако, потом (когда Давыдов стал «колоться» на допросах, дабы скостить себе срок) в деле появились и другие сановитые фигуранты, на которых надели наручники, - начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов

(кстати, внук дважды Героя Советского Союза, главного маршала авиации Павла Кутахова, бывшего Главкома ВВС СССР). Вменяемые полковнику Кутахову деяния связаны с поставками спецсвязи. По предварительным данным, речь идет о контракте на 800 миллионов рублей, с которого откат мог составить около 30 миллионов.

Замелькала в материалах уголовного дела и фамилия начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова (пока с него взята лишь подписка о невыезде и надлежащем поведении). Другие высокопоставленные фигуранты решили сотрудничать со следствием, не желая попасть на нары, - они и рассказали о махинациях, которые ранее не были известны прокурорам. В итоге – в два раза (до 1 млрд рублей!) увеличился предполагаемый ущерб, нанесенный военному ведомству организованной преступной группировкой.

И что же конкретно ей инкриминируется? По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги (переклеивая на них этикетки). А заодно в десятки раз завышали стоимость закупаемой аппаратуры или оформляли документы о якобы выполненных дорогостоящих работах, которых на самом деле не было. Организаторы всех этих махинаций выписывали себе и подельникам многомиллионные премии…