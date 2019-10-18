2019-10-18T01:24:10+03:00
Происшествия

"До смерти перепугался": женщину, усевшуюся на лицо любовника, признали виновной в домашнем насилии

Голая 44-летняя работница морга била ремнем сожителя, добиваясь от него оральных ласк
Ольга ЛИБГАРДТ
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Женщина полностью признала себя виновной в домашнем насилииЖенщина полностью признала себя виновной в домашнем насилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любовник подал иск о домашнем насилии, обвинив свою 44-летнюю подружку в том, что она голая гонялась за ним по дому, потом уселась ему на лицо и потребовала орального секса. Потерпевший показал в суде, что "до смерти перепугался", так как ему стало нечем дышать.

Эми Паррино из Колумбии обвинил в домашнем насилии собственный любовник. В один из дней работница морга решила предаться плотским утехам. Она разделась догола и стала требовать от своего сожителя оральных ласк. Никакие отговорки женщина и слышать не хотела.

Когда разгоряченная дама догнала жертву, она повалила его и уселась ему на лицо. При этом женщина в порыве страсти лупила бойфренда ремнем и мобильником, приговаривая: "Жри!".

"В какой-то момент я до смерти перепугался, потому что она буквально перекрыла мне кислород. Мне нечем было дышать. У меня потемнело в глазах", - с дрожью в голосе поведал сожитель в суде.

Он показал жуткие кровоподтеки на руках и переносице, а также красные отметины на груди, оставленные ремнем. В исковом заявлении бойфренд сообщил: "Я все время боюсь за свою безопасность, поскольку Паррино очень быстро становится агрессивной и неуправляемой. Я с ней не в силах совладать".

Женщина полностью признала себя виновной в домашнем насилии. Она была приговорена к трем годам тюремного заключения, но судья окружного суда отменил приговор и назначил ей пятилетний испытательный срок. Паррино находилась в тюрьме с момента нападения в декабре 2018 года, передает Мirror. Но была освобождена после вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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