В ESA предъявили свидетельства того, что по Марсу текли полноводные реки

Из далека долго ...

Европейское космическое агентство (The European Space Agency ESA) обнародовало снимки, которые прислал зонд Mars Express. На них долина Nirgal Vallis, расположенная чуть южнее экватора. А в долине — русла высохших рек.

Ученые уверяют, что реки на Марсе были шире, земных рек.

Европейские специалисты уверяют: когда-то в долине располагалась обширная речная система протяженностью более 700 километров. Она была наполнена водой 3,5 — 4 миллиарда лет назад. В то время, как полагают планетологи, на Марсе было тепло и влажно, имелась богатая кислородом атмосфера.

Участок плато с руслами и его окрестности.

В ESA уверены, что на снимке водяные русла, а не следы оставленные потоками лавы.

В ESA подчеркивают, что высохшие русла, подобные марсианским, встречаются и на Земле — например на плато Колорадо в США и в пустыне Атакама в Чили. А это свидетельствует о том, что в былые времена Марс был похож на нашу планету.

Высохшее русло на Земле. На Марсе - примерно такие же.

Кстати, нынешняя находка не первая, которая позволяет говорить о марсианской воде. В начале 2013 года специалисты ESA указали на следы когда-то полноводной реки, протекавшей по Promethei Terra Highlands. От реки осталось русло протяженностью в 1500 километров, шириной в 7 километров и глубиной в 300 метров.

Реку назвали Reull Vallis. Её фото передал на Землю все тот же зонд Mars Express.

Русло марсианской реки, обнаруженное в 2013 году.

Нам марсианские ручьи — по колено

В 2012 году примерно через месяц после своего прибытия на Марс в экваториальный кратер Гейла — он, кстати, виден на европейских снимках, робот NASA "Любопытство" (Mars Science Laboratory Curiosity) передал на Землю снимки объекта, весьма напоминающего русло высохшего ручья.

Сенсацией назвал это открытие Уильям Дитрих (William Dietrich), курировавший научную часть миссии от Калифорнийского университета ( University of California, Berkeley). И пояснил, что люди впервые увидели явные «улики», оставленные марсианской водой - камни, которые она принесла.

На снимках - нечто вроде гальки. Или гравия. Точно таких же камней полно на Земле - они устилают русла рек и ручьев, встречаются по берегам.

Галька - марсианская и земная.

По форме и размеру марсианской гальки ученые определили параметры местного ручья. Из расчетов, обнародованных Дитрихом, следовало: скорость воды составляла около метра в секунду, глубина - примерно ему по колено.

Марсианские озера — по пояс

В прошлом году на Марсе впервые было обнаружено озеро с жидкой водой. Специалистам ЕSA его помогли отыскать коллеги из NASA. Европейцы и американцы вместе проанализировали данные, полученные со своих комических аппаратов - Mars Express и Mars Odyssey.

Основные наблюдения были проведены с помощью радара MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument), установленного на борту европейского аппарата. Дабытые им данные свидетельствовали: в районе Planum Australe на Южном полюсе планеты — недалеко от видимой ледяной шапки - под поверхность находится водоем. В нем не просто талая вода, а нечто более стабильное. То есть, озеро. Примерно такое же, как озеро Восток, расположенное подо льдом Антарктиды на Земле.

По словам Роберто Орозей (Roberto Orosei), отвечающего за работу радара, Марсианское озеро гораздо меньше земного. Его глубина всего метр, ширина 20 километров. Находится озеро под слоем льда и пыли толщиной в полтора километра.

Озеро с жидкой водой, обнаруженное рядом с южным полюсом Марса.

Вывод: не вся вода на Марсе испарилась миллиарды лет назад. Кое-какая сохранилась — там, где условия позволяют воде находиться в жидком виде. Это воодушевляет тех, кто ищет марсианскую жизнь. Где, как не в воде её искать? Обнадеживает и будущих переселенцев, которые смогут рассчитывать на местную воду.