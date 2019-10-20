Во Всемирном дне чистоты «Сделаем!» приняли участие 222 тысяч россиян

В волонтерских уборках природных территорий, которые прошли в рамках акции Всемирный день чистоты «Сделаем!» 21 сентября, приняли участие 222 тысяч россиян. Мероприятия состоялись в 60 регионах страны, где общественные организации, молодежные движения, члены администрации и местные активисты организовали 3 тысяч уборок и просветительских акций.

На участие во Всемирном дне чистоты откликнулись активисты 60 регионов России, где-то акция прошла масштабно: подключились учебные заведения, сотрудники компаний, администрации районов и городов, различные волонтерские движения, где-то жители регионов, узнав об акции, просто самостоятельно вышли и прибрали любимые места отдыха. В результате собрали почти 5,5 тысяч кубометров смешанных отходов - это почти 46 тысяч больших мусорных мешков или 275 больших мусоровозов - и 780 кубометров (39 мусоровозов) вторсырья - стекла, металла, пластика.

Самый выдающийся результат показала Республика Башкортостан: в регионе прошли более 1000 уборок, в которых участвовали 154.2 тыс. участников и было собрано 24.7 тыс. куб. м отходов.

Лидеры по количеству уборок, кроме Башкирии: Республика Крым (839 акций), Свердловская область (179 акций) и Калужская область (101 акция). Лидеры по количеству участников, кроме Башкирии: Республика Крым (25 тысяч человек), Свердловская область (12,3 тысяч), Тверская область (4 тысяч) , Владимирская область (3.7тыс ).

По раздельному сбору отходов лучшие результаты показали Московская область, Смоленская область, Ленинградская область, Калужская область, Камчатский край, Тверская область, Республика Татарстан и Ульяновская область.

Результаты по федеральным округам:

ПФО: 1083 уборок и 157.5 тыс. участников,

ЮФО и Крым: 882 уборки и 26.5 тыс. человек,

ЦФО: 336 уборок и 13.4 тыс. человек,

СЗФО: 184 уборки и 4.1 тыс. человек,

УФО: 530 уборок и 17.1 тыс. волонтеров,

ДФО: 60 уборок и 2.2 тыс. добровольцев,

СФО: 17 уборок и 996 участников.

Организаторы выбрали разные форматы проведения мероприятий:

уборки мусора на природных территориях;

уборки вдоль рек;

уборки с посадкой деревьев;

“Чистые игры” в формате межрегионального соревнования “Кубок чистоты”

плоггинг (уборка с забегом);

пластиквотчинг Гринпис (уборка с исследованием проблемы пластикового загрязнения);

приём вторсырья;

просветительские и образовательные праздники и фестивали, включающие экоквесты, концерты, мастер-классы и лекции.

В рамках Осеннего кубка чистоты «Чистых игр» и Балтийского кубка чистоты было проведено 89 игр , где 5746 тыс. участников собрали 92 тонн отходов.

Команда Калининградской области также присоединилась к международной инициативе от River Cleanup, в рамках которой команды Литвы, Беларуси и Калининграда проводили уборки вдоль общих рек Неман и Нерис.

Дальнейшие шаги, основанные на «Плане устойчивой чистоты», будут разрабатывать лидеры стран, которые участвовали во Всемирном дне чистоты. Главной целью является устойчивая чистота - чтобы убранные территории оставались чистыми, а волонтерские акции были эффективными. Для этого используются различные методы, например, размещение социальной рекламы, проведение просветительской работы и вовлечение местных жителей, мониторинги и многое другое. Команда “Сделаем!” России уже планирует работу на 2020-й год, как на осенний Всемирный день чистоты (он состоится 19 сентября 2020), так и на весенний сезон, в частности на День Земли.

Впечатлениями от прошедшей акции и ожиданиями поделилась координатор Всемирного дня чистоты в России Анастисия Никулина: “Мы очень благодарны всем, кто присоединился ко Всемирному дню чистоты 21 сентября в России. В этом году присоединилось много новых команд и волонтеров, которые впервые принимали участие в акциях.

Существуют различные проекты, которые проводят регулярные уборки на природных территориях и вдоль рек. Наша цель - объединять эти проекты и вместе находить, как не только убрать, но и снизить загрязняемость природных территорий. Так региональные команды проводили акцию с администрациями, бизнесом, региональными операторами и министерствами, молодежными объединениями. Ведь наша общая цель - чтобы уборки больше не потребовались.

Мы будем рады продолжить взаимодействие и приглашаем и дальше продумывать План устойчивой чистоты по регионам. Также мы очень благодарны Росмолодежи, которая активно поддержала акцию в регионах”.

НАША СПРАВКА

Движение «Сделаем!» (Let’s Do it! ) зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 000 волонтеров (5% населения) за 5 часов очистили страну от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку. Проведенный спустя несколько лет мониторинг показал, что загрязняемость территорий после массовой уборки снизилась на 75%. Акция стала толчком для запуска экологических проектов и инициатив от граждан в сфере экологии.

Успешный эстонский пример вдохновил остальные страны: с 2008 года подобные акции прошли в 116 странах при участии 20 млн человек, которые собрали 560 тыс. тонн отходов. В пилотной акции в России 2012 года участвовало 85 тыс. человек, самыми активными регионами были Иркутская, Воронежская, Курская, Тверская, Ленинградская, Кемеровская и Брянская области, Пермский край. В 2018 году акция впервые прошла в единый день в 163 странах — 15 сентября, в ней приняли участие 228 тыс. россиян. Волонтерские акции состоялись в 300 городах страны, где общественные организации, молодежные движения, члены администрации и местные активисты организовали 5,6 тыс. уборок. В результате собрали 19,2 тыс. куб. м смешанных отходов и 986 куб. м. вторсырья (стекло, металл, пластик).

В этом году больше всего людей вновь объединила Индонезия, где подсчет участников продолжается, но уже известно, что в уборке участвовало по меньшей мере десять миллионов человек. Счет на миллионы шел также в Пакистане (2,5 миллиона человек) и США (более двух миллионов человек). По сравнению с прошлым годом свои показатели превысили Камбоджа (800 тыс. человек), Болгария (434 тыс. человек), Иран (220 тыс. человек), Бразилия (300 тыс. человек) и Италия (330 тыс. человек). На первом месте в условной пятерке с наибольшим количеством участников по отношению к населению страны - Кыргызстан (6%), Камбоджа (5%) и Индонезия (3%).