Российский боксер Артур Бетербиев победил нокаутом укранца Александра Гвоздика в бою за звание чемпиона мира

В Филадельфии 18 октября, а это утро 19 октября по московскому времени, прошел большой вечер бокса. Финальным боем которого стала россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Гвоздика.

Оба боксера подошли к этой встрече, не имея ни одного поражения в карьере. 17 побед, из которых 14 нокаутом, было у украинца. И 14 побед нокаутом в 14 поединках было у Бетербиева.

По итогам 10 раундов в итоге победу одержал Бетербиев, который отправил в нокаут Гвоздика. Таким образом, подтвердив свою статистику - 15 побед, 15 нокаутом. Благодаря этой победе российский боксер получил сразу два чемпионских пояса среди профессионалов.

Решающим моментом для остановки боя стал тот факт, что Гвоздика россиянин Бетербиев отправил в три нокдауна. А это - технический нокаут. Судья остановил бой.

Теперь Артур Бетербиев - чемпион мира среди профессионалов по версии WBC и по версии IBF.