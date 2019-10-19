2019-10-19T07:29:43+03:00
Спорт

Российский боксер Артур Бетербиев победил нокаутом укранца Александра Гвоздика в бою за звание чемпиона мира

Судья досрочно остановил поединок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артур Бетербиев нанес первое поражение в карьере украинцу Гвоздику.Артур Бетербиев нанес первое поражение в карьере украинцу Гвоздику.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Филадельфии 18 октября, а это утро 19 октября по московскому времени, прошел большой вечер бокса. Финальным боем которого стала россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Гвоздика.

Оба боксера подошли к этой встрече, не имея ни одного поражения в карьере. 17 побед, из которых 14 нокаутом, было у украинца. И 14 побед нокаутом в 14 поединках было у Бетербиева.

По итогам 10 раундов в итоге победу одержал Бетербиев, который отправил в нокаут Гвоздика. Таким образом, подтвердив свою статистику - 15 побед, 15 нокаутом. Благодаря этой победе российский боксер получил сразу два чемпионских пояса среди профессионалов.

Решающим моментом для остановки боя стал тот факт, что Гвоздика россиянин Бетербиев отправил в три нокдауна. А это - технический нокаут. Судья остановил бой.

Теперь Артур Бетербиев - чемпион мира среди профессионалов по версии WBC и по версии IBF.

ИСТОЧНИК KP.RU

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