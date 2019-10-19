Международный медицинский кластер в Москве: Французы построят клинику реабилитации и дом престарелых

К 2024 году в Москве на площади около 60 гектаров появится Международный медицинский кластер (ММК). Известные зарубежные клиники построят в нем свои диагностические центры с больницами, поликлиниками и научными лабораториями. Известно, что их будет порядка 10 - 15 - из Израиля, Южной Кореи, Франции, США, Италии, Германии и других стран (см. "Что ещё"). Консультацию специалистов и высокотехнологичное лечение желающие смогут получить как платно, так в будущем - и по направлению из районной поликлиники с полисом ОМС.

На "полосе препятствий" в парижской клинике реабилитации пожилые пациенты заново учатся ходить после операций и травмФото: Светлана ВОЛКОВА

Первых пациентов в кластере начали принимать осенью прошлого года в диагностическом корпусе израильской клиники Hadassah ("Хадасса"). Здание занимает площадь около 13 тысяч квадратных метров. Ещё один корпус запустят в 2022 году - с "Цифровым госпиталем будущего" Bundang (Южная Корея).

- У международного медкластера совершенно уникальный статус - иностранные клиники со своими специалистами могут выписывать соответствующие рецепты, лечить по международным технологиям, в том числе применяя препараты, которые даже не зарегистрированы в России, - ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На каждом этаже клиники реабилитации проводят процедуры в течение всего дня.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЛЕЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ И ДОМА

В медкластере объединят медицинскую помощь, образовательные программы и научные исследования. Одним из таких участников ММК станет первый в России французский филиал медицинского холдинга ORPEA - Центр высокотехнологичной реабилитации CLINEA. Его начнут строить в первом квартале 2020 года. Планируемая площадь центра - около 15 тысяч квадратных метров. В ближайшие два года в нем запустят стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 мест. Врачи смогут принимать порядка 3,5 тысяч человек в год. Здесь же будут проводиться научные исследовательские программы в области реабилитации. Российские врачи, медсестры, фармацевты и медицинские техники смогут побывать на образовательных тренингах, программах подготовки и повышения квалификации. В совместный с правительством Москвы проект строительства центра реабилитации в ММК французы вложат 6 миллионов евро.

- Медицинская реабилитация помогает ускорить выздоровление многих пациентов после острых и хронических заболеваний, повысить качество их жизни, сократить время восстановления после травм, в том числе, спортивных, - сказал Михаил Югай, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера. - В России это направление недостаточно развито. Поэтому нам важно было найти опытных специалистов. ORPEA является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода с более чем 30-летним опытом, и она отлично дополнит клиники, которые уже есть в медкластере.

Палата для поступивших на реабилитацию больных оснащена необходимой медтехникой и удобной мебелью.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Компания владеет 900 клиниками в 10 странах мира (Европа, Китай, Бразилия). Во французском реабилитационном центре в России будут действовать оригинальные лечебные стандарты. Компания планирует обучать российских специалистов в своих клиниках в Европе и в Международном медицинском кластере. Французы создадут в Москве не только сеть реабилитационных отделений с флагманским центром в ММК, но и геронтологический центр.

- Во многих странах становится все больше пожилых людей и тех, кто живет с последствиями болезней и травм, - объясняет Елена Каллай, президент ORPEA RUS. - Им нужна качественная медицинская реабилитация. Наши специалисты начинают восстановление пациента на койке и продолжают, пока человек полностью не вернется к привычной для него жизни.

Занятия по направлению лечащего врача проводят больному также и в бассейне.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ТРЕНИРОВКИ В НЕВЕСОМОСТИ

В штаб-квартире ORPEA в Париже журналистам столичных СМИ показали, чем и как французские врачи-реабилитологи и геронтологи помогут пациентам в Москве. Одна из парижских клиник холдинга под маркой CLINEA занимается реабилитацией пожилых людей после хирургических операций, пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата и мозговыми отклонениями, а также страдающих ожирением. Их средний возраст - 82 года.

На сестринском посту в клинике круглосуточно дежурят 2 - 3 медсестры.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Больные после операции восстанавливаются дома, но врачи стационара в любой момент готовы принять их для дальнейшего индивидуального наблюдения и экстренной помощи, - рассказал Эммануэль Масон, генеральный директор CLINEA. - В клинике работает дневное отделение, где пациент может временно в течение дня проходить нужные процедуры. А потом возвращаться домой, то есть находиться круглые сутки в больнице не нужно. Реабилитацию проводят не только врачи-физиотерапевты, но и психологи, диетологи и другие специалисты, чтобы лечебная помощь была комплексной, адаптированной к потребностям каждого пациента.

Для больных после хирургических операций, с ортопедическими травмами, с болезнью Паркинсона или после инсульта в большом зале выкладывают своеобразную полосу препятствий. Внешне напоминает игровую в детском саду. На полу разложены разноцветные обручи, кубики, тактильные покрытия, дорожки со столбиками. С помощью этих "игрушек" врачи заново обучают пожилых людей ходить без опаски, возвращают им равновесие и координацию. Упражнения делают и в невесомости, словно космонавты. Для этого используется специальный тренажёр, в котором не действует сила притяжения. Такая процедура помогает, например, двигаться худеющим тучным людям или тем, кто залечивает раны.

С помощью специального аппарата ноги пациента во время тренировки оказываются в невесомости.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ОТ СЛАБОУМИЯ СПАСАЕТ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Клиника занимается и пациентами с дегенеративными нейрологическими отклонениями. К примеру, в комнате релакса они могут посидеть в мягких креслах под "звездным" небом, среди светящихся лампочек и послушать спокойную музыку (см. ФОТО). Врачи также обучают родственников заболевших людей правилам ухода и общения с ними в домашних условиях. По словам специалистов клиники больные с нейрологическими проблемами раньше жили в среднем три года. Теперь новейшие технологии и лечебные методики позволяют продлить их жизнь с неизлечимой болезнью примерно на срок до 15 лет. Французские медики уверены, что заботиться о своём физическом и психическом здоровье нужно начинать как можно раньше.

В холле клиники пациенты общаются друг с другом и своими семьями, слушают концерты, читают.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Для сохранения активности мозга после 50 лет помогает изучение иностранных языков, - говорит заместитель директора ORPEA Group по медицине, доктор Линда Бенаттар, специализирующаяся на деменции. - Для профилактики нарушений мозга также рекомендуем всем, особенно пожилым людям, работать руками, например, возиться в саду, что-то мастерить, рисовать. Это помогает поддерживать качество мозговой деятельности. Наши пациенты как раз и посещают такие занятия в клинике. Но изучать языки или высаживать растения могут все желающие дома, чтобы в старости попытаться избежать серьёзных мозговых отклонений.

В среднем реабилитация во французском центре длится 20 дней, в сложных случаях - до полугода. Стоимость одного дня - 150 - 200 евро за пациента, то есть около 14 тысяч рублей. Сюда входят физиотерапия, гостиничные услуги, медобслуживание, питание, лекарства, в том числе и высокотехнологичные методики. Но дополнительные услуги, например, физиотерапевт приезжает для процедур к больному на дом в выходные или пациенту ежедневно приносят свежие фрукты в палату - за отдельную оплату. По таким же расценкам и правилам будет работать московский филиал CLINEA в Международном медицинском кластере.

В доме престарелых в районе Трокадеро в Париже пожилые постояльцы устроили певческие посиделки со своими медсёстрами.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Причем в Москве будут учитываться и сложившиеся особенности российских больниц - охрана на входе, гардероб на первом этаже, молельные комнаты для верующих, даже меню в больничных столовых с учётом национальных блюд, например, пельмени, борщ. Всего этого нет во французских медцентрах.

Жилые комнаты в парижском доме престарелых напоминают гостиничные номера.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ДЕДУШЕК И БАБУШЕК

Ещё одна специализация холдинга ORPEA - геронтология. Парижские архитекторы вместе с медиками уже начали разрабатывать проект пансионата для престарелых на 150 человек в российской столице. В одном отделении будут жить пациенты с неврологическими болезнями, в другом - с болезнями общего профиля. До конца этого года концепцию планируют представить для обсуждения в правительстве Москвы. Место для здания пока обсуждается. Но уже сейчас можно узнать, каким может стать столичный дом престарелых.

Постояльцы пансионата могут заниматься в мини-спортзале.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Одно из подобных учреждений холдинга полтора года работает в районе площади Трокадеро в Париже. В этом пансионате месяц содержания обходится недёшево - в сумму от 6 до 12 тысяч евро в зависимости от набора необходимых услуг (в Москве цены будут ниже, сейчас стоимость обсуждается. - Прим.). При этом пансионат занят полностью - здесь постоянно живут 87 пожилых человек. Медобслуживание и уход за некоторыми из них оплачивает государство по решению муниципальных медкомиссий. Остальные живут и лечатся за свой счёт. Желающих попасть сюда сейчас 15 человек в листе ожидания.

Сотрудники называют свой дом престарелых резиденцией. Сюда поступают постояльцы с когнитивными расстройствами или проблемами с моторикой. Эти люди не могут сами себя обслуживать дома, поэтому они постоянно находятся под присмотром персонала. Средний возраст жителей дома - 80 лет, из них самому молодому - 60 лет, самой пожилой даме - 106 лет.

Один из постояльцев дома престарелых 96-летний Дени Бретон был рад пообщаться с гостями из Москвы.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поднимаемся на один из этажей с жилыми комнатами. Их, кстати, оформили, словно гостиничные номера. Рядом в салоне с библиотекой две бабули режутся в настольную игру. По соседству дедушки и бабушки после полдника собрались вместе с медсёстрами и поют традиционную французскую песню "Милая нежная Франция" (см. ВИДЕО). Кому-то удалось эффектно вытянуть ноту и все радостно засмеялись. В коридорах и палатах дышится легко - везде распыляются лёгкие ароматы травяных экстрактов. У пенсионеров каждый день не только медицинские процедуры и разговоры о болячках, но и классические концерты, развлекательные представления, встречи с родными, экскурсии.

- Вчера мы ездили в музей естествознания, в котором ещё и зоопарк работает, - поделился с нами постоялец пансионата, 96-летний Дени Бретон, в прошлом физик-ядерщик. - Обязательно сходите. Вы приехали из России? Я бывал в Москве и Санкт-Петербурге.

Живущие в пансионате дедушки - французский Дени (слева) и русский Клементий.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жизнерадостный Дени в белоснежной рубашке и при галстуке легко переходит с французского языка на английский, любимым занятием называет чтение, не прочь выпить шампанского и поболтать с молоденькими девушками (см. ФОТО). В пансионат его привели не столько болезни, сколько одиночество. Хотя, по статистике, около 88 процентов пожилых людей во Франции все-таки живут в семьях - с супругами, детьми, внуками. Впрочем, если требуется реабилитация и постоянный профессиональный уход, пенсионеры перебираются в дома престарелых. Например, как 82-летний дедушка Клементий из Новосибирска. В Париж его перевезли из России давно живущие во Франции дети. Год назад дедушка поселился в пансионате.

- Семья меня часто навещает, внуки уже взрослые, у меня и правнук на подходе, - счастливо улыбается будущий прадед.

Два парижских дедушки - французский Дени и русский Клементий - помахали нам на прощание и пригласили ещё раз в гости.

СКАЗАНО

Марат ХУСНУЛЛИН, заместитель мэра Москвы:

- Все новые объекты здравоохранения строятся с учетом новейших стандартов больниц и поликлиник, которые учитывают современные требования логистики и санитарных норм, качественного и быстрого обслуживания пациентов. Два медицинских кластера, которые строятся сегодня - Сколково и Коммунарка - станут ключевыми точками на карте медицинских услуг Москвы. Однако, кроме мегапроектов, в городе создается доступная социальная инфраструктура рядом с домом. Именно поэтому мы уделяем большое внимание строительству районных лечебных учреждений. В ближайшие три года в столице появятся 72 новых объекта здравоохранения. Такой баланс мегаклиник мирового масштаба и районных поликлиник создает современную систему медицины мирового уровня при полном сохранении доступности государственной медпомощи для москвичей.

ЧТО ЕЩЁ

К 2022 - 2024 годам в столице в Международном медицинском кластере (ММК) построят:

1. Терапевтический корпус с многофункциональным медцентром под управлением клиники "Хадасса" (Израиль).

Специализация - онкология (многоступенчатое лечение, реабилитация, профилактическое обследование).

Площадь корпуса - 20 тыс. квадратных метров. Специалисты двух корпусов "Хадасса" смогут принять до 100 тысяч пациентов в год.

2. Центр французской медицины под управлением Университетского госпиталя Страсбурга.

Специализация - онкология, кардиология, травматология, ортопедия, урология, гинекология и другие направления. Также в столице на базе Университета Страсбурга планируется запустить к 2024 году образовательный проект медкластера – медицинский университет. В нем будут проводить программы непрерывного образования для врачей, курсы, семинары, стажировки для молодых специалистов и дистанционное обучение с применением цифровых технологий визуализации.

Площадь корпуса - 15 тыс. квадратных метров.

3. Многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" "Бундан" Сеульского национального университета (Южная Корея).

Специализация - кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и чекапы. Также госпиталь займётся научной работой (исследовательские программы в области генетики) и образованием (тренинги, программы подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников).

Площадь госпиталя - 47,5 тыс. квадратных метров. В нем смогут принимать 26 тысяч пациентов в год.

4. Клиника "Роман Фернандес" (Испания).

Специализация - диагностика и лечение онкологических болезней.

Планируемая площадь клиники - 3 тыс. квадратных метров.

5. Среди потенциальных участников ММК из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - французская клиника высокотехнологичной реабилитации "Сан Шарль", итальянский Центр спортивной и восстановительной медицины "Вилла Стюарт", немецкая урологическая клиника "Мюнхен-Планегг".

ЦИФРЫ

В столичном медкластере:

- смогут лечится около 300 тысяч пациентов в год;

- до 6 тысяч врачей будут принимать больных;

- примерно 20 - 30 процентов иностранных специалистов станут работать в каждой клинике;

- построят 858 тысяч квадратных метров лечебных и диагностических корпусов;

- на площади 19,5 гектаров для научной и исследовательской работы (R&D) откроется технологический парк с лабораториями НИОКР, опытными производствами, центрами трансфера технологий.