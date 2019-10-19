Перед смертью у Марьянова появилась новая женщина, а его вдова уже устроила личную жизнь

Дмитрий Марьянов умер два года назад. 1 декабря 2019 года ему могло бы исполнится 50 лет. Расследование смерти артиста завершено: уголовное дело передано в суд. Но продолжают появляться новые факты о его жизни.

«Эта девушка общается с семьей»

Судить будут учредителя и директора реабилитационного центра «Феникс», в котором Марьянов проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы, судить ее будут по двум статьям - «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Адвокаты директора «Феникса» будут добиваться условного наказания.

А вот Виктория Крылова, адвокат 23-летнего сына Дмитрия Марьянова будет добиваться, чтобы главе реабилитационного центра было предъявлено обвинение еще по двум статьям: «незаконная медицинская деятельность» и «незаконное лишение свободы». Фактов для этого, по мнению адвоката, достаточно. Они были озвучены на пресс-конференции по поводу этого громкого дела. Кроме того, Виктория Крылова сообщила, что по данным экспертов примерно в 7 утра в день смерти Марьянов получил тупую травму живота. Травма могла спровоцировать дальнейшие проблемы. Умер Дмитрий Марьянов вечером из-за «сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери». То есть в вене оторвался тромб. Как известно у Марьянова на ноге был установлен кава-фильтр - устройство, которое имплантируют в нижнюю полую вену для улавливания оторвавшихся тромбов или сгустков крови, предотвращения их попадания в легочную артерию. Разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр. Вот и обсуждают версию о том, что травма могла спровоцировать необратимые последствия.

Дмитрий с сыном Даниилом.Фото: Личный архив

Кроме того, на пресс-конференции говорили о личной жизни актера. Обсуждали последнюю любовь Дмитрия Марьянова. Ранее подруга артиста, бывшая гражданская жена Ирина Лобачева рассказала о том, что за полгода до смерти у Марьянова начался роман с 30-летней женщиной, с которой он был давно знаком. Возлюбленная актера скрывается от прессы, так как она не публичный человек и боится осуждения и агрессии в свой адрес. Но в окружении артиста знали о его отношениях с новой возлюбленной. Адвокат семьи Марьянова Виктория Крылова подтвердила эту версию: «Этот человек существует. Я с ней общалась, сопоставляла факты. Ее информированность выходит за границы «просто фанатка». Она знает такие вещи, которые может знать только близкий человек». Кроме того, эта девушка общается с семьей артиста, поддерживает его 80-летнего отца.

Вдова Ксения Бик с семьей Дмитрия Марьянова не общается, а женщину, которая появилась незадолго до смерти в жизни артиста, называет его фанаткой. На пресс-конференции была озвучена информация о том, что в трехкомнатной квартире, где живет Ксения Бик бывает ее друг Сергей, с которым она проводит время, ездит на отдых. Никто не осуждает вдову за это, вопросы вызывает лишь тот факт, что она не допускает сына и отца артиста к наследству, затягивая суды.

Дом, который Дмитрий Марьянов построил дял отцаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Вся недвижимость Марьяновых

У Дмитрия Марьянова три наследника первой очереди: 80-летний отец Юрий Георгиевич, 23-летний сын Даниила Марьянов, вдова 33-летняя Ксения Бик. Наследство артиста – два мотоцикла, машина, три банковских счета и недвижимость. «Трешка» на Хорошевском шоссе (средняя стоимость около 20 млн. руб, здесь живет вдова), однокомнатная квартира в Песчаном переулке (около 10 млн. руб.), дача в 70 км от Москвы (в доме проживает папа артиста, оценен в 3 млн. руб.). Также у Марьянова 1/3 доля в квартире родителей (общая стоимость недвижимости около 8 млн. руб.). Квартиры были куплены до вступления артистом в брак с Ксенией Бик в 2015 году. А вот домик Дмитрий Марьянов и его брат построили папе задолго до брака, а оформили собственность по формальным причинам уже после.

«Ксения подала заявление нотариусу о том, что дом был зарегистрирован в период брака и там есть ее доля», - рассказывает адвокат Виктория Крылова.

История с наследством растянулась на два года. «Три наследника – папа, сын и вдова вступили в переговоры. Ксения обозначила, что хотела бы получить трехкомнатную квартиру, где жила с Марьяновым. Недвижимость была приобретена до брака. Никто не был против. Сделали оценку. Но стоимость квартиры выше, чем доля вдовы. Ксения сказала, что ей сложно платить компенсацию. В сентября 2018 года ей сказали: не надо компенсации, надо все заканчивать, мы согласны. Несмотря на щедрое предложение, ничто не происходит. Она хочет еще миллион. Это перебор. Разница между наследственными долями 7 миллионов рублей», -- объясняет адвокат.

Перед смертью у Марьянова появилась новая женщинаФото: кадр из фильма

Отец-пенсионер и сын-студент согласились, чтобы Ксения Бик забрала самую дорогую квартиру, но она хочет получить еще «немного денег». Семья артиста отказалась от такого варианта.

Поэтому Ксения Бик пошла другим путем. «Вдова стала обращаться в суды в конце 2018 года с заявлением о признании ее дочери иждивенкой. Если суд признает, что девочка была на иждивении у Марьянова, то появляется возможность включить ребенка в число наследников наравне с папой, с сыном и вдовой», - объяснила адвокат. Дочери вдовы Анфисе Бик 11 лет. Суд отказал в этом иске, но Бик обжалует решение в горсуде.

После решения горсуда адвокаты семьи Дмитрия Марьянова будут решать, как действовать дальше, чтобы поставить точку в разделе имущества.

Ксения Бик на вопрос о том, почему она затягивает суды по наследству сейчас отвечает так: «Смотрим, разбираемся. До последнего тянем, чтобы отложить судебные заседания, там история непростая, ждем, смотрим...» В одной квартире Ксения живет, а другую (по неподтвержденной информации) сдает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624556" frameborder="0"></iframe> Памяти Дмитрия Марьянова.Артист умер в октябре 2017 года по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Уходил долго и мучительно": Дмитрия Марьянова перед смертью избили

Семья звезды добивается ужесточения наказания для главы реабилитационного центра (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Битва за квартиры Дмитрия Марьянова: почему вдова не допускает сына актера к наследству

Женщина пытается вписать свою дочь в число наследников (подробности)