Послушайте, как Ольга Кормухина и Полина Гагарина «хором» поют «Кукушку»

Ольга Кормухина записала свою версию «Кукушки», знаменитой песни группы «Кино», еще в 2011 году. Аранжировку сделал ее супруг, лидер группы «Парк Горького» Александр Белов. Кормухина много раз исполняла песню Виктора Цоя на концертах.

Ольга Кормухина - Кукушка . День Защитника Отечества, 2016.

А 2015 году вышел фильм «Битва за Севастополь», в котором «Кукушку» исполняет Полина Гагарина, а аранжировка принадлежит Константину Меладзе. Вскоре эту песню на программе «Голос. Дети» исполнила семилетняя Ярослава Дегтярева, использовавшая ту же аранжировку, что Гагарина. Отрывок с ее участием на YouTube набрал фантастические 75 миллионов просмотров. Но возмущение у многих вызвало то, что авторами песни в сопроводительном титре теперь значились «В. Цой/К. Меладзе». Автор аранжировки оказался приравнен к автору мелодии и текста.

Кукушка - Полина Гагарина (23 февраля 2018) .

Более того: на сайте Российского авторского общества в Реестре произведений российских правообладателей теперь две «Кукушки». Одна - группы «Кино», где авторами указаны Цой и другие участники группы «Кино». Другая «Кукушка» уже написана чуть ли не в соавторстве: Константин Меладзе указан и как композитор.

Ярослава Дегтярёва. "Кукушка".

Самое же интересное, что если поставить встык песни в исполнении Кормухиной и Гагариной (как сделали авторы 17-минутного ролика «Кормухина против Гагариной и Меладзе: что с «Кукушкой», ребята?», опубликованного на YouTube), выяснится, что аранжировки Белова и Меладзе практически совпадают. Если включить две песни одновременно, покажется, будто певицы очень слаженно поют хором.

Кормухина против Гагариной и Меладзе.

В том же ролике приводится официальная экспертиза, которую провел эксперт Министерства культуры Михаил Сегельман: «Можно с абсолютной уверенностью говорить о практически полной идентичности позднейшей кавер-версии П.С. Гагариной римейку О.Б. Кормухиной… Кавер-версия П.С. Гагариной практически идентична римейку О.Б. Кормухиной в таких важнейших аспектах, как общий план музыкальной формы, соотношение разделов формы (куплеты – припевы – инструментальные эпизоды), метрическая схема (количество метрических тактов и т.д.»

Как говорит в ролике Кормухина, «да, у нас украли, да, мы пострадавшая сторона, но только потому, что у нас ужасная ситуация с авторским правом… Но в апреле этого года наконец-то вышла поправка к Закону об авторских правах, о том, что оригинальная аранжировка произведения, переработка, считается теперь объектом авторского права. Что нам дало возможность подать на гражданку Гагарину в суд».

«Если говорить о совпадениях, то это восьмое чудо света» - добавляет муж Кормухиной Александр Белов, сравнивая свою аранжировку и версию Меладзе. - «Таких совпадений просто не существует в природе, нет их и не бывает. Там все одинаковое. (…) Инструментальный фрагмент в середине песни, которого нет у Цоя - мы просто придумали для себя, для динамики - и тот был содран».

Как на днях писала «КП», выяснилось, почему музыканты подали иск в суд на Полину Гагарину, а не композитора и продюсера Константина Меладзе. По словам юриста, представляющего интересы Ольги Кормухиной, Валерии Рытвиной, лицензионный договор на переработку песни Цоя заключен именно с Гагариной, а не с Меладзе. Впрочем, сюжет в развитии, и не исключено, что к Константину Меладзе также будет предъявлен иск.