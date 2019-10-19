Бесплатно и до премьеры: первую серию продолжения «Екатерины» выложили в Сеть

В понедельник, 21 октября, в эфире канала «Россия 1» большая премьера – продолжение сериала об императрице «Екатерина. Самозванцы» с Мариной Александровой в главной роли. Это уже третий сезон саги, ставшей популярной не только в России. Первые два сезона приобрели для показа в 104 странах мира, проект переведен на 20 языков. Минувшей зимой американский журнал Hollywood Reporter включил «Екатерину» в рейтинг 20 сериалов, рекомендованных к просмотру на каникулах.

Третий сезон пользуется не меньшим спросом – на международной ярмарке телеконтента MIPCOM-2019 в Каннах сериал «Екатерина. Самозванцы» устроил настоящий ажиотаж.

Это уже третий сезон саги, ставшей популярной не только в РоссииФото: Телеканал "Россия"

За два дня до официальной российской премьеры канал «Россия 1» пошел на беспрецедентный шаг: первая серия нового сезона выложена для бесплатного просмотра на сайте телеканала и на Youtube. Это своего рода рекламная акция по привлечению интернет-аудитории: все последующие серии будут показаны только в телеэфире.

Действие нового сезона начинается весной 1774 года, когда правление Екатерины Великой оказалось под угрозой. Идет война с Турцией и ее исход далеко не предопределен, в Париже в руках авантюристов оказалась самозваная дочь Елизаветы Петровны – Елизавета Тараканова, а в самой России баламутит народ Емельян Пугачев. Да еще заговор против Екатерины, который враги плетут в ее собственном дворце…

Первые два сезона приобрели для показа в 104 странах мира, проект переведен на 20 языков

- Это один из самых драматичных и сложных этапов ее жизни и в этом сезоне Екатерина наиболее уязвима, - рассказывает исполнительница главной роли Марина Александрова. - И она будет защищаться любой ценой. Екатерину ждут потери и предательства – не только на политическом фронте, но и на любовном.

Великолепную костюмную драму снимали в исторических интерьерах – в усадьбе Кусково, Царском Селе, на Крутицком подворье и др.

- Входишь в Екатерининский дворец – и понимаешь, что играть надо так, будто все это принадлежит тебе. Масштабы потрясают, - признается Александрова.