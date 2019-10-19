Ирина Лобачева работает с молодым мужем, а ее сын живет с Ильей Авербухом: новая жизнь знаменитой фигуристки

Ирина Лобачева и Илья Авербух поженились 25 лет назад, а осенью 12 лет назад развелись. Отношения знаменитой пары всегда была на виду, но последние годы Ирина Лобачева не афиширует личную жизнь. Она пережила много потерь и потрясений, и вот теперь счастлива. Рассказываем, как складывается карьера и личная жизнь Ирины Лобачевой.

Молодая любовь

46-летняя фигуристка Ирина Лобачева тренирует молодежь, рядом с ней на катке трудится ее муж. Замуж Лобачева вышла в прошлом году, а до этого год жила с избранником гражданским браком. Фигурист Иван Третьяков младше Ирины на 16 лет, а старше ее сына всего на 15-ть. Пышных торжеств по поводу росписи в загсе не было, но один из ритуалов Лобачева выполнила: «Букет я кидала, потому что поздравить нас пришли ученики со своими родителями…» Однажды Лобачева и Третьяков обмолвились, что будут счастливы если у них родится ребенок.

Ирина Лобачева с Ильей Авербухом и Дмитрием Марьяновым на шоу «Ледниковый период»

Сейчас они много работают. Почти круглый год. Серебряный призер Олимпиады Ирина Лобачева и мастер спорта международного класса Иван Третьяков с 27 октября проводят спортивные сборы в Курске. Лобачева давно создала свою школу фигурного катания, родители часто выбирают детям именитого тренера, у Третьякова также хорошая репутация. В Москве пара живет в квартире Ирины. Коллеги, родители учеников отмечают, что в паре гармоничные отношения, а Иван даже предлагал Ирине венчаться.

У Ирины Лобачевой единственный сын – он родился в браке с Ильей Авербухом. Мальчик не сразу, но принял избранника мамы. Мартину Авербуху 15 лет, и он живет со своим отцом, поддерживает хорошие отношения с мамой. Илья Авербух устроил прекрасные условия для жизни сына, официально 45-летний мужчина не женат. Ледовые шоу уже давно стали визитной карточкой Ильи Авербуха, он много работает, ставит развлекательные спектакли на льду, готовит яркие мероприятия федерального значения, у него много проектов, которые позволяют чувствовать себя достаточно независимым в финансовом плане. Недавно Илья Авербух рассказал нам о своем быте с сыном: «Хозяйничаем вдвоем с сыном: мы с Мартином живем последние два года вместе. И нам очень комфортно. Мы оба очень занятые люди: у меня плотный рабочий график, а Мартин много времени отдает учебе и своему увлечению скейтбордом…»

Ирина Лобачева с мужем Иваном Третьяковым на шоу «Пусть говорят»Фото: Первый канал

Сложные отношения

Ирина Лобачева и Илья Авербух поженились 25 лет назад, а развелись осенью 12 лет назад. Чувства прошли, и пара решила расстаться. Незадолго до развода Ирина пережила трагедию, о которой рассказала лишь спустя время: «Мало кто знает, но у меня случился выкидыш на третьем месяце беременности. Сказался стресс, хотя были и другие причины…»

Пережить разрыв с Ильей Авербухом знаменитой фигуристке помогла встреча с актером Дмитрием Марьяновым. Они катались в паре на телешоу «Ледниковый период», оба на тот момент были свободны, поэтому отношения не скрывали. Ездили отдыхать вчетвером: Ирина со своим сыном Мартином, а Дмитрий со своим Даниилом. «Я испытывала к Диме серьезные чувства, но мы никогда не жили вместе. У каждого была своя территория, и нас это устраивало», - рассказывала Лобачева после расставания с Марьяновым. Несмотря на то, что от Лобачевой Марьянов ушел к другой женщине – Ксении Бик, они остались друзьями. Встречались, созванивались, болтали. А после смерти Марьянова Лобачева поддерживает его пожилого отца: приезжала в гости, звонит – вспоминают Диму.

После Марьянова у Ирины полтора года был роман с бизнесменом Иваном. Но случилось несчастье – он умер от сердечного приступа. Затем Лобачева пережила еще одну трагедию – ее возлюбленный Александр мыл окно в квартире Ирины, поскользнулся и выпал из окна. Фигуристка тяжело переживала это несчастье. Ирина Лобачева в программе «Пусть говорят» откровенно призналась, что из-за несчастья у нее был срыв: «Были проблемы с алкоголем. Меня положили в центр, все прошло…» Сейчас проблемы в жизни Ирины Лобачевой позади, она научилась сражаться со сложностями – помог спортивный характер.