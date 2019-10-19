Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян подал в отставку после поражения от "Урала"

Поражение от екатеринбургского "Урала" стало роковым для главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Александра Григоряна. Он принял решение подать в отставку после 13 матчей своей команды в Премьер-Лиге. В Саранске сегодня, 19 октября, его клуб проиграл со счетом 1:2 екатеринбургской команде, хотя по ходу встречи выигрывал со счетом 1:0.

53-летний специалист работал в Тамбове с апреля 2019 года. И именно под его началом клуб вышел в Премьер-Лигу. Первой эта информация появилась в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".

Однако же, выступления в Премьер-Лиге не задались у тамбовчан. Имея в своем активе неплохие матчи с топ-клубами и даже победу над "Спартаком" со счетом 2:0, они после 13 туров сезона идут на последнем, 16 месте в Премьер-Лиге. У "Тамбова" - 8 очков.

Григорян известен по работе в множестве российских клубов. В разное время он тренировал помимо "Тамбова" владивостокский "Луч-Энергия", московский "Арарат", махачкалинский "Анжи", хабаровский СКА, "Тосно" и "Химки". Высшие его достижения приходятся на этап работы во Владивостоке и Тамбове. В 2014 и 2018 годах с "Лучом" он выигрывал Кубок ФНЛ и выходил в финал турнира, а весной 2019 года вывел "Тамбов" впервые в истории в Премьер-Лигу.