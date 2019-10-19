Держала в стойле для скота и возила в чемодане: многодетная мать сделала из 11-летней дочери девочку-маугли

Новость об очередном ребенке-маугли быстро разнеслась на весь провинциальный Орел. Девочку в жутком состоянии забрали у матери при очень странных обстоятельствах. Женщина приехала навестить подругу в одну из деревень в Дмитровском районе Орловской области.

С собой у многодетной мамы, 38-летней Мадины (имя изменено в интересах следствия) был чемодан. А в нем — ребенок. Пока подружки выпивали девочка каким-то образом сумела освободиться и выползла (хотелось написать выбежала, но малышка не умеет ходить) на улицу. Как перепуганный зверек она передвигалась по улице и так попала на глаза к местным жителям. Те не поленились и подняли на уши всех: полицию и органы опеки. В тот же день малышку изъяли у матери доставили в детскую областную больницу.

Девочку держат в этой палате. На полу матрас, на котором она спитФото: Анастасия ВАРДАНЯН

О том, что у 11-летней Даши* синдром маугли первыми заговорили врачи.

- Девочка в жутком состоянии. Она не умеет ходить, говорить и пользоваться столовыми приборами. Она ведет себя как агрессивный зверек. Кидается на врачей: царапается, кусается, - рассказала «КП» сотрудница больницы, которая просила не называть ее имя. - Спит она только на полу, на еду бросается с жадностью, ест только руками и не умеет пользоваться столовыми приборами. Еду жадно проглатывает, потом срыгивает и ест только после этого. Позвоночник ребенка деформирован. Она не может выпрямить спину и передвигается как животное на четвереньках. Она не знает, что такое ходить в туалет и сейчас мы пользуемся памперсами.

Местечко в получасе езды от райцентра, заброшенным не назовешь. Фото Татьна Синельникова

При этом каких-то серьезных отклонений и диагнозов у девочки не нашли. По мнению медиков, ребенка просто запустили.

Против матери, у которой кроме Даши еще семеро детей от 15 до 2 лет ведется доследственная проверка.

- В настоящее время следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Бардак во дворе, который не обнесен забором, такой, что не понятно это палисадник или помойка. Фото Татьна Синельникова

Скорее всего, против мамаши возбудят уголовное дело. Как удалось выяснить «КП», девочка-маугли родилась и выросла в деревне Лука Журавинка, Орловского района. Местечко в получасе езды от райцентра, заброшенным не назовешь. В деревне больше 20 домов и в какой не зайти, а я наведалась в каждый, все про многодетную семью наслышаны.

- Вот видите дом на отшибе, там они и жили. Деревянную избушку отец детей несколько лет назад начал обкладывать кирпичом, хотел построить нормальный дом, но не получилось, летом он умер. Мужику всего 65 лет было, онкология. Они и так-то жили бедно: у соседей на батон хлеба одалживали. А после его смерти такое началось... Мамаша начала пить, гуляла с мужиками. А дети? Они сами по себе, - рассказала жительница деревни Марина Прохорова. - Но сейчас там никто не живет после скандала с девочкой у нее забрали всех детей, а сама она куда-то сбежала. Да вы поезжайте, сами посмотрите.

Повсюду валяются грязные детские вещи, поломанные игрушки и пустые банки, и бутылки. Фото Татьна Синельникова

В доме действительно никого не оказалось. Бардак во дворе, который не обнесен забором, такой, что не понятно это палисадник или помойка. Повсюду валяются грязные детские вещи, поломанные игрушки и пустые банки, и бутылки. Заглядываю в окно: там тот же бардак, свалка одежды и грязной посуды.

В доме напротив ближайший сосед семьи узнает, что я журналист и радуется.

- Ну наконец-то вы приехали. Тут такое творилось. Дети голодные по деревне бегали. Мы их подкармливали чем могли. Но эти цыганята и сами были не промах, воровали все что под руку попадется. А эта больная девочка. Они ведь ее взаперти держали, - распинается пенсионер Валерий Бывших.

- Так что же молчали, надо же было детей спасать? - интересуюсь я.

- Я хотел на телевидение позвонить, но руки так и не дошли. Я ведь эту девочку-зверушку видел. После смерти мужа она позвала нас с женой на поминки. В доме был такой срач, простите, что даже вспоминать не хочу. Мы сели за стол, а потом слышим, как кто-то стучит. Так вот она дочку держала взаперти. Жена моя в комнатушку заглянула, а она там сидит на полу как зверек перепуганный. Мы спросили что с ней, а мать ответила мол девочка больная и ничего уже с ней не поделать, - развел руками Валерий Павлович.

По словам других соседей, которые просили их имена не указывать, мать запирала девочку в комнате только на время холодов, а летом держала ее в небольшом загоне рядом со скотом. Вокруг дома и правда много хозпостроек. В одной из них я нашла инвалидное кресло, тут же грязные игрушки и миска прямо на земле. Страшно даже представить, что тут могла находиться девочка.

Мать запирала девочку в комнате только на время холодов, а летом держала ее в ебольшом загоне рядом со скотом. Фото Татьна Синельникова

- Точно могу сказать что она девочкой этой не занималась. Да и остальными детьми тоже. Росли они как сорная трава. Думаю, они сейчас рады, что их забрали. В интернате им точно лучше будет, - рассказала еще одна соседка семьи, Диана Нестерова.

Как выяснилось, лечить ребенка многодетная мамаша даже не пыталась. В местной поликлинике уверяют, что ни разу не видели девочку. А семья до последних дней считалась вполне себе благополучной. На учете в ПДН не стояла. Но, несмотря на это, социальные службы к многодетным все-таки должны были наведываться с проверками. По факту халатности уже возбуждено уголовное дело. Его расследование под личный контроль взял руководитель СК России Александр Бастрыкин.