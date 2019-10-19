Отличная подработка: Роналду зарабатывает в Инстаграме больше, чем, играя за "Ювентус"

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду невероятно выгодно монетихирует свою известность. Эксперты подсчитали, сколько у него выходит зарабатывать на постах в своем "Инстаграме". И получились удивительные цифры.

Так, за последний год 34-летний Роналду заработал 42,27 миллиона евро на соцсетях, пишет Business Insider. И это при том, что его годовой оклад по месту работы в туринском "Ювентусе" - всего-то 30 миллионов евро.

Один пост Роналду эксперты оценили в 0,88 миллиона евро. По суммарному показателю дохода в соцсетях Криштиану обходит уверенно преследователей.

Вторым в списке идет Лионель Месси - 21,2 миллиона евро за 36 постов за последний год на его счету. В тройке лидеров мужскую компанию разбавила Кендалл Дженнер - 14,4 миллиона евро. 10 миллионов евро получил Дэвид Бекхэм, а следом за легендарным британцем с 6,5 миллионами евро - бразильский форвард "ПСЖ" Неймар.

Напомним, что в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду перешел летом 2018 года после ЧМ-2018, который прошел в России. И с командой португалец успел выиграть чемпионат Италии прошлого сезона.

В нынешнем сезоне у Роналду в 8 играх за "Ювентус" во всех турнирах - 4 гола и 1 голевая передача.