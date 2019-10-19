Что сказал главный тренер "Спартака" Тедеско своей команде, собрав ее в центре поля

Футболисты московского "Спартака" не смогли выиграть первый матч при новом главном тренере. Поединок 13 тура чемпионата России против казанского "Рубина" завершился вничью 0:0. И после матча главный тренер москвичей Доменико Тедеско был предельно откровенен в своих разговорах, сказав все детали первого поединка в новой команде.

- Говоря об игре, мы сегодня хотели выиграть. И мы, как тренерский штаб новый, было видно на тренировочной неделе, у ребят горели глаза. Не получилось, к сожалению. В первом тайме мы давали сопернику очень много работать с мячом. Во втором тайме мы поменяли манеру прессинга. И как следствие - было много подходов к воротам и много моментов. "Рубин" создал всего лишь пару моментов, а у нас - больше. Мы попробовали все, чтобы забить во втором тайме, но этого не получилось. Будем работать дальше над этим.

- Имеете представление, в какую команду пришли? Знаете, кто такие Бесков, Черенков, Гаврилов?

- Да, я знаю где я. И я горд этим. Я знаю Старостина, Черчесова. Черчесов играл за "Динамо" Дрезден. Но я думаю все же о другом сейчас.

- По ходу матча вы сменили схему. Это было запланировано так сделать?

- Нет, немного неверно вы поняли. Мы играли 4-4-2 весь матч, с "алмазом" в центре. Дело в том, что мы поменяли манеру прессинга. В первом тайме прессинговали центральных защитников Мельгарехо и Шюррле. После перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.

- После матча команда собралась в центре поля в круг. Это что было? Что вы сказали им

- По поводу центрального круга - это было мое решение. В раздевалке такого не получится. Поблагодарил их за работу на неделе, у команды есть дух и характер. Вот это им и сказал.

- Как оцените состояние Шюррле, как он готов и когда принималось решение о его участии в матче?

- Разговаривал с ним вчера по поводу этой темы. Он сказал, что его хватит на второй тайм. Но потом его заменили во втором тайме. На тренировках он хорошо себя чувствовал, поэтому вышел в стартовом составе.

- С чем вызвано решение поменять скамейку запасных?

- Первая причина - мы должны быть ближе к нашим фанатам. Вторая - для меня лучше, если бы боковой судья не слышал то, что я иногда говорю. Чтобы я впылу не сказал что-то лишнего.

- Вы осознанно играли вторым номером в первом тайме?

- Касаемо игры вторым номером - это не было нашим планом сначала игры. Мы должным образом не смогли перекрыть их крайних защитников.

- Как вам игра Бакаева в центре поля? Показалось, что непривычно.

- Через 1-2 недели он сможет привыкнуть к этой позиции. Он технически одаренный игрок, способный на многое.

- Выход из обороны в атаку шел исключительно низом. Знали ли вы, что слабой стороной вратаря Дюпина была игра на выходах? И такой вот футбол низом - то, что вы хотите видеть у "Спартака"?

- Мы стараемся адаптироваться к игре, исходя из тех футболистов которые у нас есть. И игроки сами принимают решение, находясь на поле. Нисколько их не осуждаю, они принимают решение во время игры. Что касается игры в атаке, то я считаю, что после стольких поражений подряд, играя в подобный футбол, было смелым решением. Нам нужно продолжать над этим работать и постепенно улучшать нашу игру .