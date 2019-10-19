"Моя маленькая Памела Андерсон": Ирина Пинчук из "Дома-2" увеличила грудь

Звезды "Дома-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян одновременно обратились к пластическим хирургам. И если жгучая брюнетка давно мечтала увеличить бюст, то ее бойфренд переживал из-за большого носа.

24-летняя Ирина Пинчук и 27-летний Арай Чобанян обрадовали подписчиков радостной новостью. Влюбленные приходят в себя после пластических операций. И если жених достаточно быстро восстанавливается, то его избранница тяжело отходит от наркоза.

our_plastic Операция прошла удачно

"Моя маленькая Памела Андерсон. Посмотрите, с какой она теперь красивой грудью!", - комментирует Чобанян пышный бюст девушки, показывая красавицу на больничной койке сразу после операции.

Звезда "Дома-2" доволен своим преображением. Молодой человек пообещал в ближайшем будущем подробно рассказать об операции. "Мне уже сделали нос. Следите за постами, скоро покажу и расскажу, что испытывал после операции", - отметил Чобанян.

our_plastic Никогда не фоткался и не снимал видео, где у меня виден правый профиль лица

Поклонники пары на все лады принялись поздравлять участников телепроекта. Кстати, долгое время Ирина и Арай были просто друзьями. Но постепенно у них появились чувства друг к другу. Похоже, все идет к свадьбе. Подписчики предположили, что именно для торжества Ира увеличила грудь, а Арай уменьшил нос. Мол, теперь под венец они отправятся во всей красе.

Масла в огонь подлила другая звезда "Дома-2" Алиана Устиненко. Она заявила, что возлюбленные прислали ей приглашение на торжественную церемонию.