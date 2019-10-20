Как создают «Яндекс.Карты»: ежедневно 4000 обновлений в Москве

Добраться от дома, например, до «Лужников» - проще простого. Берешь смартфон, вводишь адрес в «Яндекс.Картах» и выбираешь удобный маршрут (на метро, такси, автобусе, велосипеде). Заодно находишь ближайшее кафе с пиццей – карта выдаст фото, цены и сколько минут к нему идти пешком. Мы так привыкли к этому сервису, что даже не задумываемся: «А кто вообще облегчает нашу жизнь?» «КП» решила выяснить, как создаются «Яндекс.Карты» и кто обновляет информацию.

Съемка панорамы на 360 градусов

Еще 15 лет назад «Яндекс.Карты» рисовали вручную: каждый дом, узнавали названия улиц. Теперь же все автоматизировано.

- Изменилась скорость обновления карт. Если раньше она могла годами лежать без изменений, то сегодня обновляется ежедневно, - рассказывает «КП» Олег Левчук, руководитель сервиса «Яндекс.Карты».

Каждый день в «Яндекс.Картах» появляется 100 000 обновлений: это новые дороги, дома, учреждения. В Москве таких обновлений ежедневно около 4000. Причем все появляется автоматически без обновления приложения - данные просто подгружаются.

Олег Левчук, руководитель сервиса «Яндекс.Карты»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информация поступает из разных источников. Основа карты – это спутниковые снимки, но за последние годы инструментарий сильно изменился. Появились автомобили для съемки панорам. На крышу устанавливаются камеры, снимающие в формате 360 градусов. Водитель нажимает на планшете режим съемки и фиксирует все в округе. В результате приходят новые картинки, которые системы компьютерного зрения сравнивают с предыдущими. Выявляются дополнительные светофоры, разметка, шлагбаумы, новые магазины. Новые данные добавляются на карту. Из свежего - в Москве недавно пересняли весь Центральный округ, а также отсняли районы Коммунарки и Некрасовки – там появились новые станции метро. Уже в ноябре-декабре снимки появятся в сервисе «Яндекс.Карты».

Важная помощь поступает и от редакторов «Народной карты». Через нее пользователи могут сообщить об изменениях и даже нарисовать их. В месяц они делают больше 2 млн дополнений, в среднем в день это 50 000 новых объектов на карте. Всего в России около 10 тысяч человек, которых можно назвать народными картографами Яндекса. В Москве таких около 100 человек, каждый день они делают около 1500 изменений (маршрутов, корректировок адресов, парковок и прочего).

Еще один способ – обычные пользователи с помощью смартфона и приложения «Народной карта» снимают картинку из машины и направляют в Яндекс. Помочь можно и пешком – в приложении «Яндекс.Толока» можно взять задание, с которым не справляется компьютер. Например, прийти по указанному адресу и отметить вход в организацию, сфотографировать фасад здания, табличку со временем работы, меню или прайс-лист компании. За такую помощь можно даже получить небольшой гонорар.

Поесть «Оливье» и взять машину

Изначально «Яндекс.Карты» были просто картами, задачи простые - облегчить передвижение по городу. Потом были разработаны маршруты, добавлен справочник организаций. И пошло-поехало, один сервис за другим.

Еще 15 лет назад «Яндекс.Карты» рисовали вручнуюФото: Михаил ФРОЛОВ

- Есть небольшой колл-центр, специалисты которого регулярно обзванивают предпринимателей, офисы, больницы. Уточняют адреса, время работы. Поэтому сейчас пользователи могут найти на карте актуальные аптеки, химчистки, заправки, кафе. Если человек спросит про отели, то мы покажем все предложения рядом и даже цены за сутки проживания. «Яндекс.Карты» покажут все варианты, а пользователь выберет, где ему ближе или дешевле купить лекарства, бензин, продукты, - рассказывает Олег Левчук, руководитель сервиса «Яндекс.Карты».

К тому же для выбора ресторана была создана функция «средний чек». Ориентировочные суммы за обед (первое, второе и компот) предоставляют сами заведения. «Яндекс.Карты» помогают даже найти «суп фо-бо», «хинкали» и «Оливье» - теперь можно не обзванивать кафе, а просто набрать в поиске название любимого блюда.

- А как появляются на карте новые здания? - спрашиваю.

- Все объекты размещаются бесплатно. Мы же делаем карту не для того, чтобы заработать, а чтобы помочь человеку сориентироваться. Мы обозначаем на карте, например, что на определенной территории идет строительство, прохода нет. А уже коммерческая составляющая может быть за счет сообщения, какие квартиры продаются в этом жилом комплексе, - говорит Олег Левчук, руководитель сервиса «Яндекс.Карты».

Специальные автомобили делают съемку панорамФото: Михаил ФРОЛОВ

Новые сервисы

Недавно создали удобную функцию для шопинга – на карте появились схемы торговых центров. Достаточно навести на магазин, выбрать этаж и перед вами расположение всех бутиков с названиями.

В связи с активным развитием транспорта в Москве, появилась потребность знать все варианты, как добраться до конкретного места: метро, ехать на личном авто или вызвать такси, поехать на автобусе или может взять в аренду велосипед?

- Мы понимаем, что сейчас люди открывают несколько приложений, чтобы понять, как добраться быстрее и выгоднее. Мы хотим создать функцию, которая будет автоматически сравнивать все варианты перемещения на одном экране. Мы добавим туда же каршеринг «Яндекс.Драйв», - рассказал Олег Левчук.

Еще одной фишкой сервиса «Яндекс.Карты» станет функция «Куда сходить». То есть находишь место, а тебе ответ «фестиваль начнется в 19.00». Уже сейчас полезную информацию о том, что происходит в городе, можно смотреть в сторис – короткие видео «Где метать топоры», «Что поют в московских караоке», «Еда при храмах, мечетях и синагогах» уже набирают популярность.