Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев

Русским доверяют

Боец армии США Джозеф Леннинг с американской базы Дадат на севере Сирии после приказа об отходе в сторону Ирака собирался в большой спешке. Упаковав в рюкзак свой нехитрый скарб, в кармане раскладушки он оставил набор для чистки оружия и личный жетон, который обязан носить на себе. Тем самым нарушив одну из негласных военных заповедей, рассекретив свое имя. Впрочем, как убедился корреспондент «КП», уходя из Сирии американцы не сильно заботились о сохранности своих тайн.

Джозеф Леннинг с американской базы Дадат на севере Сирии оставил личный жетон, который обязан носить при себеФото: Александр КОЦ

После того, как Турция объявила о начале операции против курдских формирований вдоль своих границ, морпехи и рейнджеры словно бежали из страны, взрывая свои пункты управления и штабы. Но оставляя нетронутыми лагеря, в которые тут же зашли подразделения Союза демократических сил (СДС), состоящие из жителей регионов, контролируемых курдами. Их, конечно, больше интересовали исключительно бытовые изыски американских баз.

Морпехи и рейнджеры словно бежали из страныФото: Александр КОЦ

Поэтому, когда я приехал на один из опорных пунктов американцев к северу от города Манбидж, куда еще не добрался ни один журналист, там уже не было ни кондиционеров, ни холодильников, ни прочих предметов обихода, без которых заокеанские вояки сегодня не обходятся в зоне боевых действий. Зато по разгромленному лагерю в избытке валялась служебная документация, личные вещи бойцов и даже сервер с жесткими дисками, не заинтересовавшие курдов.

По разгромленному лагерю в избытке валялась служебная документация, личные вещи бойцовФото: Александр КОЦ

- Рады приветствовать русских! – встречает меня в уютном жилом модуле комендант лагеря Мухамад.

Он командует одним из батальонов СДС, хотя по национальности – араб. В вооруженных формированиях на севере Сирии контингент – смешанный. Но в основном им заправляют курды. Заняв почти 30 процентов страны, они взяли власть в свои руки, а арабы после нашествия сначала «умеренной оппозиции», а затем – ИГИЛа (запрещен в России – ред.) не возражали – лишь бы не было войны. Но она пришла с севера – турки записали всех под одну террористическую гребенку.

Россыпью валяются самодельные детские открыткиФото: Александр КОЦ

- На самом деле у нас есть не очень большая часть населения, которая доверяет протурецкой Сирийской свободной армии, говорит Мухамад. - Не самая многочисленная часть верит правительственным силам. Но большинство жителей Роджавы (так курды называют свои территории) – за Союз демократических сил. При этом практически все в сложившейся ситуации доверяют России. Но если сюда придет сирийское правительство и начнет арестовывать всех подряд, то в Манбидже наступит хаос, большинство просто убежит. Политика руководства СДС построена в населенных пунктах так, чтобы не вмешиваться во внутренние дела населения. Чтобы люди чувствовали себя спокойно и доверяли нам, мы дали им больше свободы. Если Россия даст гарантии, что сирийское правительство не устроит здесь репрессии, то народ останется и поддержит Дамаск. Но если правительство не будет выполнять эти гарантии, то большая часть населения уйдет – кто в Джараблус, который контролирует Турция, кто – в Иракский Курдистан. Мы понимаем, что сирийцы будут выполнять свои обязательства, пока здесь будут русские военные.

- Но они же не будут здесь вечно, - возражаю я. - Вам за это время нужно каким-то образом самим договариваться между собой. За вас никто это не сделает.

Карта оплаты спутниковой связи ИридиумФото: Александр КОЦ

Сбежавшие террористы

Стук в дверь прерывает наш спор. В комнату заходит делегация сирийских военных, которые в последние две недели впервые с начала конфликта заходят на север Сирии, чтобы встать по линии соприкосновения с турецкими войсками. И предотвратить создание 30-километровой буферной зоны, в которой Анкара неминуемо разместила бы отряды так называемой Сирийской свободной армии – террористические формирования, аффилированные в том числе с Аль-Каидой. До недавнего времени все они были заперты в идлибской зоне безопасности. Но с началом операции «Источник мира» переброшены через территорию Турции на север Сирии. Где, к слову, располагаются тюрьмы с боевиками ИГИЛ и огромные лагеря с их семьями, которые охранялись курдами. Сегодня у них на это сил не осталось. И террористы разбегаются, пытаясь попасть кто в Ирак, кто в Турцию. Среди них – в том числе сотни граждан России и тысячи жителей соседней Средней Азии. К вопросу о том, зачем Россия пытается через свое влияние в регионе остановить развязавшуюся там бойню.

Библия и Гарри ПоттерФото: Александр КОЦ

- Мы приехали наладить взаимодействие, - говорят зашедшие сирийские генералы. – Пока не все у нас происходит гладко, бывает… недопонимание. Мы бы хотели разместить контингент в вашей зоне ответственности.

Переговоры продолжаются около 30 минут, и курды наконец соглашаются отвести с передовой свои формирования. На их место встают правительственные силы.

Том Клэнси известен по бестселлерам, посвящённым холодной войне и событиям после неёФото: Александр КОЦ

Мы же отправляемся на экскурсию по американскому опорнику. Огромные деревянные помосты, на которых раньше стояли палатки, засыпаны личными вещами американских военных. Диски с фильмами и видеоиграми (преимущественно – «стрелялками»), карты UNO, пазлы…

Россыпью валяются самодельные детские открытки: «Спасибо за службу нашей стране. Спасибо, что стоите на страже нашей безопасности». Когда-то такие же открытки российских школьников я возил в Чечню, там к ним относились более трепетно. Упаковки с зубными щетками, подписанные благодарными американцами: «От Каролины из Алабамы», «С приветом из Муссури». Карты оплаты спутниковой связи Иридиум, Книжки Тома Кленси и Джоан Роулинг. В щели половицы я вдруг выуживаю нагрудный знак отличника снайперской стрельбы – крест с надписью “Rifle” (винтовка). А рядом – тот самый жетон-смертник Джозефа Леннинга. Соседом у него, видимо, был некий Кравен – его нагрудный шеврон валяется тут же.

После ухода американцев в эти лагеря тут же зашли подразделения Союза демократических силФото: Александр КОЦ

Брошенная реликвия

А вот и служебная документация, которая по всем военным законам должна быть либо вывезена, либо уничтожена. Поименный список взвода «Призрак» с позывными отрядов «Альфа» и «Браво». Среди них, возможно, наш бывший соотечественник по фамилии Ханусевич.

Поименный список взвода «Призрак» с позывными отрядов «Альфа» и «Браво»Фото: Александр КОЦ

Рядом валяются инструкции «Разведывательная подготовка поля боя», «Особенности воздушной разведки»… Не самые секретные документы, но дают представление о применении американских войск. Из-под раскладушки в единственной уцелевшей палатке вытаскиваю белый флаг, на котором изображены черная звезда, пушка и надпись «Come And Take It» - приди и возьми.

Не самые секретные документы, но дают представление о применении американских войскФото: Александр КОЦ

Когда-то эта фраза была сказана по-гречески – малон лавэ – спартанским царем Леонидом I на требование персов сдать оружие накануне битвы при Фермопилах. Крылатую фразу во время войны за независимость США взяли на вооружение защитники Форта Моррис в Вирджинии в 1778. А в виде этого самого флага оформили уже техасские повстанцы во время войны будущего американского штата с Мексикой в 1835 году. Сегодня эта фраза – девиз Центрального командования специальными операциями США. И вот эту реликвию со славной героической историей я и вытащил из разбросанного по палатке хлама. Предки американского бойца не одобрили бы такую рассеянность потомка.

Нагрудный знак и нашивкаФото: Александр КОЦ

Между тем, во вторник истекает срок режима прекращения огня, который Турция объявила на прошлой неделе. Прекращение условное – в городке Рас эль-Айн стрельба все эти дни не умолкает. Но и продвижения турецких войск вглубь страны не было. Во вторник же Реджеп Эрдоган встречается с Владимиром Путиным. Возможно именно на этой встрече и будет решаться судьба севера Сирии.