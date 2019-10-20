Владимир Соловьев: За своё кресло я не боюсь. Потому что работаю стоя

В воскресенье, 20 октября, в день рождения знаменитого тележурналиста, я, по уже установившейся традиции, набрал номер его мобильника пораньше. И... чуть было не опоздал.

- Алло! Владимир, есть буквально одна минута?

- Ну, да. Правда, иду сейчас писать передачу. У меня же воскресенье рабочее.

- В прошлом году мне пришлось хитростью брать интервью к вашему 55-летию.

- Да, я помню.

- А сейчас мне тоже хитрить надо?

- Да нет, не хитрите. Говорите, как есть.

- Мы вас очень любим, но, тем не менее, вот есть какая-то дурацкая петиция… За «отстранение Соловьева от эфира».

- Что вы тратите свое время на идиотов? Не переживайте. Во-первых, что значит «петиция»? Несчастный человек, тяжелобольной, возомнивший себя священником… Если я буду обсуждать всех душевнобольных, пишущих глупости… Ну, о чем говорить?

- Вы не боитесь потерять кресло ведущего «Воскресного вечера»? Я слышал, Соловьев на днях провёл мастер-класс, где было 80 студентов. Вы не рискуете?

- Я не боюсь потерять кресло, потому что работаю стоя. Поэтому - даже чисто физически это невозможно.

- Вам Кремль дает задания?

- Мне иногда кажется, что Кремль даже не очень знает о моем существовании. Потому что - сколько лет древнему Кремлю и сколько мне? За время своего стояния, от белостенного до красного, Кремль повидал столько достойных людей, что я не думаю, что в этом ряду есть место для теле- и радиоведущих.

А если говорить о его обитателях, то, конечно, никакие задания мне никто давать не будет. Зачем?

- Да вы и не выполните.

- А какое мне можно дать задание? Я же работаю в прямом эфире. Все, что происходит, то происходит. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Какие задания?

- 8 детишек, трое внуков было у вас год назад…

- Уже внуков четверо.

- Скажите, «шестерка» что-то добавляет? Вот было Соловьеву в 2018-м 55, сейчас – 56.

- Как сегодня гениально сказал прекрасный Матецкий: «Володя, ты теперь на неправильной стороне пятидесяти».

- В прошлом году вы спели для наших радиослушателей «Дорогие мои москвичи». В этом году что вы можете спеть, пока идете на запись?

- Прямо сейчас спеть?

(поёт)

Не для меня весна придет,

Не для меня Дон разольется...

Надо отметить, что, учитывая некоторую повышенную эмоциональность ряда слушателей и читателей, им покажется, что это намек на визит Путина во ВГИК, где для него исполняли русскую народную песню.

- А вот вы сейчас идете по коридору. Я представляю, окружающие смотрят, Соловьев идет, размахивает руками и поет.

- Они привыкли. Люди со мной работают столько лет, мы в одной команде так долго, что они уже привыкли ко всему.

- Про Габуния скажите? Его же, бедняжку, вызвали на допрос.

- Я думаю, что его вызвали на допрос не из-за того, что он ругался матом. Просто иногда они пытаются привлечь к себе внимание, чтобы решить свои задачи и цели.

Я с этим часто сталкивался. Обычно, когда кто-то, как вы говорите, петиции либо еще что-то устраивает, это - либо надо отработать деньги от клана Ходорковских – Навальных, либо каким-то образом укрепить себя.

Я же человек спокойный, привык, что на мне зарабатывают – кто-то пиар-очки, кто-то впрямую выполняет заказы.

Хорошо, что я даю возможность всем, в том числе и безумным, поднять чуть-чуть денег.

А то, что делал Габуния, было совершенно очевидно. Там же как раз должно было состояться решение суда по поводу телевизионного канала. Поэтому он пытался перейти в разряд жертв.

Все понятно. Это настолько примитивные технологии, что даже говорить об этом смешно.

- Ваши пожелания тем, кто не собирает петиции, кто… - наоборот. Спешит к телеэкрану на «Вечер с Владимиром Соловьевым»...

- Я желаю им прекрасного, замечательного воскресенья. И я хотел бы обратиться к ним с такой странной просьбой – любить своих родителей, уважать их, любить своих детей и прощать им их несовершенство.

И если у них родители живы, пусть они им сейчас позвонят и скажут добрые слова о том, как они их любят. Если детишки где-то рядом с ними, пусть они их поцелуют.

- Мои знакомые, друзья - ваши соседи, которые в окно наблюдают утренние пробежки Соловьева, говорят, что вы в последнее время сбавили то ли скорость, то ли - в регулярности. С чем это связано?

- Нет, не сбавил. Просто травма, подрыв сухожилия левого бедра, поэтому сейчас залечиваю. Несмотря на это, все равно все тренировки продолжаю.

- Владимир, мы вас очень любим и желаем вам от всех радиослушателей, посетителей сайта… Как можно больше вечеров с вами. И - кстати - блестящая песня! Не зря в Википедии написано: Владимир Соловьев, певец.

- У меня же два альбома записано, поэтому - певец. (смеется)

- Новых вам песен, новых поклонников. С днем Рождения!

- Спасибо.