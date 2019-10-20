2019-10-20T13:02:56+03:00
Политика

Путин послал Меркель в Киев

Президент России объяснил канцлеру Германии, кто мешает миру на Украине
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Искать причины пробуксовки договоренностей Меркель следует в столице УкраиныИскать причины пробуксовки договоренностей Меркель следует в столице УкраиныФото: REUTERS
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Минские договоренности трогать нельзя, а формул Штайнмайера должны быть воплощена в жизнь. Таков основной итог телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель. Канцлер Германии, пообещала недавно Владимиру Зеленскому обсудить с президентом России саммит в "нормандском формате", и позвонила в субботу вечером в Кремль.

Однако, разговор пошел не совсем по немецкому сценарию. Путин еще раз указал Меркель, и она согласилась, что необходимо "неукоснительно выполнять положения минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате». И в первую очередь это относится "к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство" и разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. Президент России объяснил немецкой коллеге, что Киев под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику. И искать причины пробуксовки договоренностей Меркель следует в столице Украины.

Обсуждая сроки очередного саммита «нормандской четверки», Путин заявил, что встреча должна быть тщательно подготовлена, чтобы увенчаться конкретными результатами. Президент России и канцлер Германии договорились, что соответствующую работу продолжат помощников лидеров и главы внешнеполитических ведомств.

Кроме этого Путин и Меркель обсудили положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение устойчивой стабилизации в Сирии возможно "только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны". При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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