Французы выстроились в очередь на дегустацию российских сыров

Пожалуй, такого международного триумфа наши производители сыра еще не знали. На престижном международном конкурсе Fromanval, который в 30-й раз прошел в эти выходные во Франции, сборная российских сыроваров взяла сразу 7 медалей! За триумфом наблюдал корреспондент «Комсомолки».

СЕМЕРО РУССКИХ

- А если не пропустят?

- Да вроде не должны — по приглашению же…

Переживания семерых российских сыроваров начались, едва те выгрузились с рейса Москва-Лион. Чемоданы полны сыров, и как бы не приспичило французским пограничникам досмотреть их содержимое, чтобы обвинить в незаконном ввозе в страну партии продуктов с последующим изъятием и уничтожением. Тем более, что это и впрямь выглядело дерзким вызовом: все, значит, тащат сыры из этой страны к себе на родину, а эти наоборот - удумали привезти свои сыры во Францию.

Сборная российских сыроваров взяла сразу 7 медалейФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Вот как изымут, да как пройдутся по ним свободным европейским бульдозером! - «поднимает» настроение коллегам подмосковный фермер Олег Сирота, который также прилетел во Францию.

Однако чемоданы подозрений не вызывают и вскоре конкурсанты едут в небольшой французский городок Мамироль, где вот уже в 30-й раз и должен пройти знаменитый на всю Европу конкурс сыров Fromanval.

Престижный международный конкурс Fromanva прошел в эти выходные во Франции уже 30-й разФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На лотки с заполненными бланками друг за другом выкладываются сыры, волонтеры принюхиваются к наполнившим помещение ароматам и с любопытством рассматривают головки — в их глазах читается неподдельный интерес к тому, что привезли россияне. Тем более — куда привезли! В регион Франш-Конте, где сырные традиции складывались веками, а местный культовый сыр «конте», без которого ни один уважающий себя француз из этих мест не сядет за стол, считается визитной карточкой региона и чуть ли не идеалом среди твердых сыров в Европе. Любопытство французов усиливается еще и прошлогодними воспоминаниями, когда тропинку сюда первым из россиян протоптал подмосковный сыровар Алексей Андреев и сходу придал конкурсу повышенное внимание сыроделов региона, взяв «золото». А теперь вот сразу семеро русских прилетели.

Олег СиротаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ОЦЕНИВАЮТ ВСЛЕПУЮ

Впрочем, легкой прогулки никто не ждал. Конкурс хоть и называется региональным, однако на него по традиции заявились десятки лучших мастеров как из Франции, так и из соседних Швейцарии, Германии и Италии, представив более 350 видов сыра и сырных продуктов. Кроме того, в Мамироле находится один из серьезных аграрных институтов, готовящих, в том числе, сыроваров — Национальная школа молочной промышленности. В ней преподают настоящие асы сыроварения, которые и вошли в костяк жюри. Всего же изучать творения конкурсантов призваны 210 судей.

- В этом смысле Fromanval – единственный такой конкурс, где идет не шоу, как это часто бывает на подобных мероприятиях и появляются невнятные оценки, типа, «нравится-не нравится», а профессиональный анализ , - говорит прошлогодний победитель Алексей Андреев. - И на каждую оценку будет аргументированный ответ профессионалов. При этом голосование происходит «вслепую»: члены жюри не знают, чей именно сыр пробуют.

Пожалуй, такого международного триумфа наши производители сыра еще не зналиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«МЫ ЕЩЕ И ЭКСПОРТ НАЛАДИМ!»

… К вечеру субботы с виду сонный Мамироль оживает, а стоянка вокруг чего-то похожего на дом культуры, где и проводится Fromanval, забивается наглухо. Конкурс для жителей города — праздник, который они ждали целый год. И не только они — фанаты сыра слетелись сюда со всей округи. Рассаживаются, чинно пробуют молодое вино с сидром и, в ожидании вердикта жюри, знакомятся с россиянами.

- Россия, браво, спасибо! - вспоминают они знакомые слова и просят перевести надписи на майках россиян: «Генеральный спонсор сборной Сыроваров России — Россельхозбанк». И сильно удивляются, когда им говорят, что это — государственный банк и именно он отправил россиян во Францию.

- Серьезно, видать, взялись русские, - задумываются мамирольцы.

На сцене появляется жюри, которое, спев небольшую оду сыру, объявляет первого победителя. Огромный зал на пару секунд застыл, после чего взорвался аплодисментами. Олег Сирота тоже, похоже, не сразу понял, что назвали его имя. Есть - бронзовая медаль за сыр «Крестьянский»! Следом практически нон-стопом он же получает «бронзу» за «Губернаторский» и тут же - «серебро» за «Тирольский»!

- Три медали одному — здесь практически не бывает такого: только очень признанным французским и швейцарским мастерам, - качают головой мамирольцы. Олег принимает по пути поздравления, но дойти до своего места не успевает:

- Oleg Sirota! - снова звучит со сцены. На этот раз - «золото» за сыр «винный»!

- Мы еще и экспорт к вам наладим! - в ответном слове обещает Сирота. - Ждите, уже скоро!

А триумф россиян продолжается.

- Smolensk! - И зал аплодирует уже Любови Горбачевой за мягкий сыр «Туманное утро».

Но и на этом не все — бронзу (также за мягкий сыр) «Черная дыра» забирает подмосковный сыровар Мария Кандырина, а первопроходцу конкурса Алексею Андрееву снова достается золотая медаль, за сыр «Бюш в золе»! Итого — 7 медалей, три из которых — золотые!

А французы тем временем выстраиваются в очередь за сырами — все образцы, которые принимали участие в конкурсе, по традиции съедают гости. Первыми исчезают сыры, привезенные из России.