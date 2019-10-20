Пенсионный фонд рассказал, кого отправят на заслуженный отдых раньше срока

Одновременно с повышением пенсионного возраста в России появилась отдельная группа граждан — предпенсионеры. Это не просто название для тех, кто уже считает дни до заслуженного отдыха. Этим людям закон гарантирует особое отношение. За пять лет до выхода на пенсию они получают права на два дополнительных оплачиваемых выходных, повышение квалификации и при необходимости переобучение.

Но мало кто знает, что предпенсионеры при определенных условиях могут начать получать пенсию раньше положенного срока. Правда, от их желания тут ничего не зависит.

Право воспользоваться такой опцией дают проблемы с работой. Если человек предпенсионного возраста никак не может найти себе место, его отправят на заслуженный отдых на два года раньше срока.

- Чтобы подтвердить невозможность трудоустроиться, нужно предоставить бумагу из центра занятости, - объяснили в Пенсионном фонде.

По данным на 1 июля, пенсию раньше времени уже получают 23,5 тысячи россиян. И чиновники рассчитывают, что число таких «досрочных» пенсионеров будет только расти. По крайней мере в бюджете ПФР на эти выплаты заложено с каждым годом все больше средств.

КСТАТИ

Переходный период по повышению пенсионного возраста

Для женщин

Год рождения Новый возраст выхода на пенсию

1964 I полугодие — 55,5

1964 II полугодие — 55,5

1965 I полугодие — 56,5

1965 II полугодие — 56,5

1966 — 58

1967 — 59

1968 — 60

Для мужчин

Год рождения Новый возраст выхода на пенсию

1959 I полугодие — 60,5

1959 II полугодие — 60,5

1960 I полугодие — 61,5

1960 II полугодие — 61,5

1961 — 63

1962 — 64

1963 - 65