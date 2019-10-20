Умер теннисист Александр Волков

- В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса..... ! Покойся с миром мой друг, - написал у себя в Твиттере Евгений Кафельников.

Другой известный теннисист Андрей Чесноков высказал предположение, что Волкова сгубил алкоголь.

"Не знаю, из-за чего точно погиб Саша, но он говорил мне, что не умеет пить, что стоит только начать и потом он не может остановиться, пока не дойдет до бессознательного состояния... В конце мая звал его на чемпионат мира, а он ответил, что, скорее всего, не сможет выйти из запоя, я сказал, что чемпионат будет только в августе, что он успеет выйти из этого состояния и собраться, а он очень благодарил меня за то, что я на него рассчитываю. Он лечился, и полтора месяца назад мне сказали, что он вышел из больницы, что все нормально", - приводит слова Андрея Чеснокова ТАСС.

Волков относится к той плеяде игроков, которая после советского застоя распахнула окно в Европу. И именно с Андреем Чесноковым, а потом и Евгением Кафельниковым, Волков в конце 80-х — начале 90-х пробивался в мировую элиту. В 1993 году он поднялся до 14-й строчки мирового рейтинга, что по тем временам считалось большим достижением. Случилось это после того, как Александр вышел в полуфинал US Open, где проиграл первой ракетке мира Питу Сампрасу.

Волков за свою карьеру выиграл три турнира в одиночном разряде, два раза в составе сборной России выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995). Всего за карьеру Волков заработал на корте более 3 млн долларов.

После окончания карьеры в 1997 году Волков одно время тренировал Марата Сафина, потом какое-то время был директором Кубка Кремля. А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев даже говорил, что видел в Волкове своего приемника.