«Кто не любит Пушкина — тот полюбит Сталина»: у консульства Латвии прошла акция против притеснения русских

— Товарищи, просьба: как бы это страшно ни звучало, все — к стенке!

Шестьдесят крепких парней нехотя уходят с проезжей части, выстраиваются в шеренгу у дома напротив консульства Латвии. Мы на Васильевском острове в Петербурге, где проходит уличная акция в защиту русскоязычного меньшинства в прибалтийской республике. Митинг более чем скромный, другими российскими городами не подхваченный.

Хотя масштаб проблемы не меняется десятилетиями: 220 тысяч человек — в основном русскоязычных — в этой стране ЕС до сих пор являются «негражданами», лишены элементарных прав. Последнее время официальная Рига запрещает им получать образование на русском. А теперь ещё и пытается демонтировать «наследие оккупантов» — монумент советскому солдату, освободившему Латвию от нацистов 75 лет назад.

— Если вы снесёте памятник Воину-освободителю, то за этим последует русское восстание, как на Украине в 2014 году. Которое мы поддержим, — грозит властям Латвии один из выступающих — руководитель незарегистрированной партии «Другая Россия» в Санкт-Петербурге — Андрей Дмитриев.

— Кто не любит Пушкина — тот полюбит Сталина! — скандируют толпа, имея в виду присоединение Латвии к СССР в 1940 году, после которого в «демократическую республику» пришли совершенно иные порядки.

У консульства Латвии прошла акция против притеснения русскихФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Вдруг после слов про Сталина и Молотова, «наши советские ценности» и «борьбу с латышским буржуазным национализмом» выступает новый оратор с совершенно другой — и в то же время похожей — риторикой:

— Сегодня главный вопрос для всей Европы — это национальная идентичность, в том числе идентичность русских в Латвии, которую власти этой страны пытаются подавить, — говорит совсем молодой активист столь же молодого движения «Идентаристы России» — Илья Бобронников.

Консульство республики к демонстрантам глухо, окна плотно зашторены, даже национальный флаг с фасада куда-то пропал.

— Сегодняшний митинг, где собрались как левые разного толка, так и правые наподобие идентаристов, знаменует важное изменение политического ландшафта. Раньше разлом российского общества проходил по линии «белые против красных», «демократы против сталинистов» и так далее. Однако сейчас очевидно, что главный конфликт — не между левыми или правыми, а между желанием Запада навязать народам всего мира глобализм на основе ультралиберальных идей — и сопротивлением подобным попыткам, — говорит политолог Михаил Фрибен. — На этом фоне старые распри между левыми и правыми уже не имеют значения.

…И всё же многолетние усилия активистов не проходят даром. Три дня назад Сейм Латвии утвердил закон об автоматическим предоставлении гражданства детям «неграждан» с 1 января 2020 года. Правда, что будет с уже имеющимися взрослыми «апатридами» и почему такой закон нельзя было принять раньше — не ясно.