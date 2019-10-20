2019-10-20T18:27:31+03:00
Экономика

Новый комплекс позволит сократить сроки ввода в эксплуатацию строящихся атомных станций

Оборудование работает по принципу «точно-вовремя»
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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Повысилась производительность труда и у "Росатома" появилась возможность увеличить количество строящихся атомных станцийПовысилась производительность труда и у "Росатома" появилась возможность увеличить количество строящихся атомных станций
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Введен в эксплуатацию новый автоматизированный комплекс на базе "Атомэнергомаш" в Волгодонске. Комплекс для гибки труб имеет числовое программное управление (ЧПУ) ELEKT-40, созданное итальянской фирмой BLM Group, что позволяет делать на нем переналадку за две минуты, то есть в шесть раз быстрее, чем на ручных трубогибочных станках.

В результате чего повысилась производительность труда и у "Росатома" появилась возможность увеличить количество строящихся атомных станций в России и за рубежом, при этом сократив сроки ввода их в эксплуатацию. На новой комплексной установке можно изготавливать змеевики для парогенераторов четырех типов, сообщает сайт energybase.ru

Такие змеевики устанавливаются внутрь генератора и привариваются к коллекторам первого контура, формируя таким образом трубный пучок. Пучки включают в себя порядка одиннадцати тысяч змеевиков. Подобный комплекс с лево- и правосторонней гибкой труб и с многорядным расположением инструмента в течение смены может в полтора раза сократить гибку и переналадку каждой трубы.

Кроме того, обеспечивается конвейерный метод изготовления змеевиков, в основе которого лежит принцип "точно-вовремя". Это значит, что змеевики будут принципиально всегда поступать для дальнейшей обработки в заданном количестве, в заданное место и точно в срок. Директор завода Ровшан Аббасов отметил, что вкладываемые в высокопроизводительное оборудование инвестиции, позволят в год изготавливать сразу два парогенератора.

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