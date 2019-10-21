Простые способы защитить свои данные и деньги, если украли смартфон: советы Роскачества

Самый простой способ украсть телефон — вытащить его из сумки или кармана в толпе, где люди плотно стоят друг к другу. Этим часто пользуются воры, например, на бесплатных концертах, в местах массовых гуляний. Если это произошло с вами – действуйте незамедлительно и не поддавайтесь эмоциям, есть вероятность, что вам удастся вернуть свой любимый смартфон.

Что делать, если смартфон «увели»: важные шаги

Самое первое и очевидное - позвоните на свой номер с другого телефона, возможно, вы просто его где-то забыли и его вернут (иногда за вознаграждение). Если же ответа нет, попробуйте следующие шаги.

1. Отследите местоположение смартфона, воспользовавшись функцией «Найти телефон».

Если у вас Android – откройте страницу android.com/find и войдите в свой аккаунт Google. Далее – выберите нужное устройство и отметьте его как потерянное, после чего на него придет уведомление, а на карте появится информация, где находится устройство.

На iOS все так же просто: зайдите в приложение «Локатор» (iOS 13 и новее) / «Найти iPhone» (iOS 12 и старше) или перейдите на веб-сайт iCloud.com и отслеживаете устройство. Не забывайте, что сервис показывает только примерное местоположение смартфона.

2. Удалите важные данные.

Если для вас критически важно, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве, сотрите всю информацию удаленно. Это можно сделать в том же сервисе, где вы отслеживали устройство.

Помните: если вы сделаете этот шаг, определить местонахождение устройства с помощью функции «Найти iPhone» будет невозможно. Если после стирания данных с устройства удалить его из учетной записи, функция блокировки активации выключится. После этого постороннее лицо сможет использовать ваше устройство.

3. Заблокируйте симку.

Обратитесь к оператору связи для того, чтобы заблокировать сим-карту, которая осталась в телефоне. Если этого не сделать сразу, вор сможет воспользоваться быстрыми переводам из смс и вывести с вашего счета средства.

4. Заблокируйте банковские карты.

Заблокируйте банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству. Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором обсуживаетесь, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден.

5. Проверьте свои аккаунты.

Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах – так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов.

6. Обратитесь в милицию.

Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.

Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их – номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках).

Как уберечь свои данные: простые способы, которые помогут защитить репутацию

Даже если вы уверены в безопасности своего телефона, никогда не вредно защитить данные на нем. Рекомендации дает Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

1. Проверьте, активирована ли у вас возможность дистанционной блокировки смартфона.

С ее помощью вы сможете заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их.

2. Всегда используйте сложный пин-код или вход по биометрическим данным.

Даже если ваш телефон украдут, вору придется приложить усилия, чтобы «взломать» блокировку и получить доступ к содержимому смартфона.

3. Регулярно делайте резервное копирование данных или настройте его автоматическое выполнение раз в неделю.

Так вы в любом случае сохраните ценные данные, даже если лишитесь устройства.

4. Храните фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве.

В этом случае вы без ущерба для важных файлов сможете удаленно стереть все с устройства, при этом сами данные сохранятся.

КСТАТИ

Как получить страховку

Некоторые страховые компании за определенную плату готовы возместить ущерб от кражи телефона. Для этого при наступлении страхового случая необходимо предоставить документы, подтверждающие обращение в полицию, а также, если потребуется, постановление о возбуждении уголовного дела. При положительном решении будет выплачена страховая компенсация.