Платье фигуристки Анны Щербаковой на турнире в США поменяло цвет по ходу выступления. Как это работает

В американском Лас-Вегасе завершился первый этап серии турниров Гран-При по фигурному катанию. В женском разряде победу одержала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Для нее это был первый опыт выступлений на взрослой серии Гран-При и сразу же ей удалось выиграть этот старт. Одной из главных фишек в выступлении Ани в произвольной программе стало платье-трансформер, которое меняет цвет с синего на красное. И в финале своего проката Щербакова предстает в образе настоящей жар-птицы. Даже движение рук после такого "переодевания" - легкое и воздушное как у настоящей птицы.

Платье Анны Щербаковой меняет цвет по ходу выступления.

После своего выступления в США Щербакова призналась во время флеш-интервью призналась:

- Смена платья – это идея моего тренера. Я рада, что всем нравится. Мне самой нравится, что когда я меняю платье, зрители кричат: «Вау!».

Да, у Щербаковой вышло поставить в свою программу просто невероятный спецэффект. Он прост в исполнении, но во время трансляции и с трибун смотрится просто волшебно, дополняя ее умение делать четверные прыжки.

Если приглядеться, то в среднем на смену наряда по ходу выступления Щербакова тратит 2,5 секунды. В обычной жизни простой девушке так быстро переодеться невозможно - а во время программы каждая секунда на счету. Так что фигуристка отдельно тренировала эту деталь своего выступления перед сезоном.

К слову, в фантастическом фильме "Голодные игры: и вспыхнет пламя" 2013 года главная героиня картины Китнисс Эвердин, которую играет Дженнифер Лоуренс, в одном из моментов, появившись на интервью в белом платье, тоже проделала похожий трюк.

Платье Китнисс "Голодные игры: И вспыхнет пламя" .

Но это - фильм, там - компьютерная графика, спецэффекты. А как же это все можно перенести в реальную жизнь?

Моменты предсезонной работы над платьем можно было увидеть в большом интервью Анны Щербаковой "Первому каналу". Деталей же тогда раскрыто не было. При этом, в Москве в начале сентября на предсезонных прокатах Аня впервые показала этот трюк.

Анна Щербакова. Произвольная программа. Предсезонные контрольные прокаты по фигурному катанию.Действующая чемпионка России Анна Щербакова представила новую произвольную программу на сезон 2019/2020. Смотрите выступление фигуристки в рамках предсезонных контрольных прокатов в Лужниках!

И теперь уже повторила его снова в Канаде на первом серьезном турнире сезона.

Анна Щербакова во время выступления в Лас-Вегасе.Фото: REUTERS

Анна Щербакова выиграла Skate America с двумя четверными!.Эффектное выступление принесло победу 15-летней фигуристке

Но как же это все работает? Эксперт рассказал "КП" про эту технологию, которая давно знакома многим модельерам и людям, которые занимаются пошивом различных нарядов. На модных показах очень часто можно увидеть такие же наряды, которые меняются за секунду.

ayil9881 Платье-трансформер на модных показах

- Для такого трюка специально шьются два наряда. Один - верхний, это синий, а второй - красный. Он по специальной технологии крепится ближе к телу, юбка "красного" наряда "прячется" в лиф синего платья. Фактически, фигуристка одевается на свое выступление "слоями", отдельно каждую часть своего наряда. Шьется весь костюм из специальной тонкой легкой и струящейся ткани. Так надо специально сделать для того, чтобы можно было сложить эти платья фактически в два "слоя" для динамичного выступления фигуристки. И в назначенный момент во время выступления спортсменка нажимает на специальную застежку в районе шеи. У Ани Щербаковой это - брошка на синем платье. После этого у нее расстегивается замок, отстегивается лиф, падает верх платья "сверху", падает юбка и у нее сразу же появляется второй наряд. В нем спортсменка и продолжает свое выступление до конца программы, - сказал источник "КП", внимательно отсмотревший фото и видеозаписи с выступлений Анны Щербаковой.

Брошка на синем костюме Ани - ключевой элемент при переходе к новому образу.Фото: REUTERS

Следующее выступление юной фигуристки на этапах Гран-При - через три недели в Китае. Там она снова предстанет в образе жар-птицы, сменив наряд по ходу выступления.