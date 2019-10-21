«Лариса будет в бешенстве»: Максим Галкин выложил в Инстаграм видеокомпромат на Гузееву

Шоумен Максим Галкин пошутил над коллегой по первому каналу Ларисой Гузеевой: супруг Аллы Пугачевой опубликовал на своей странице в Инстаграме видеоролик рабочих моментов со съемок программы «Давай поженимся». В забавном видео телеведущая пытается проанонсировать запуск Youtube-канала популярного шоу, но у нее все время что-то идет не так. Она никак не может проговорить текст, постоянно сбивается и заикается. В итоге Гузеева срывается и нецензурно выражается на камеру.

- Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете? - негодует Лариса.

На видео, опубликованном Максимом Галкиным, Лариса все время сбивается и никак не может проговорить текст. Фото: кадр видео.

Подозревая, что коллеги могут слить видеокомпромат на нее в Интернет, Гузеева после очередного провала грозит: «Попробуйте только выложить кто-нибудь на Ютуб». В кадре также появляются ее соведущие по шоу Василиса Володина и Роза Сябитова. Пока Лариса мучается с текстом, Сябитова решает перекусить и невозмутимо жует гамбургер, за что удостаивается гневного взгляда от Гузеевой.

Несмотря на грозное предупреждение Ларисы, Галкин все-таки решился обнародовать смешное видео. Опубликовав ролик, Максим продолжил миссию резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова, который обожает смешные приколы с Гузеевой.

- Гарик, как ты мог это пропустить? - спросил Галкин в подписи к видео.

- У тебя связи на Первом канале сильнее, - отшутился в комментариях Харламов.

Другие подписчики Галкина не остались в стороне и тоже принялись обсуждать в комментариях ролик. «Лариса Гузеева — огонь», - написала актриса Алика Смехова. Многие подписчики, впрочем, опасаются, что на Максима может обрушиться нешуточный гнев телеведущей: «Лариса будет в бешенстве», - уверены они.

maxgalkinru @garikkharlamov! Как ты мог это пропустить?

К слову, поводом для шуточной перепалки между Галкиным и Харламовым послужил пост, который резидент «Камеди клаб» опубликовал в конце сентября. Шоумен прошел тест в популярном приложении Gradient, определяющем, на кого из звезд ты похож внешне. Результат оказался совершенно неожиданным: фоторедактор решил, что Гарик похож… на Ларису Гузееву.

- Я знал! - философски написал Харламов в Инстаграме, выложив в Инстаграме фотографии своей трансформации в телеведущую.