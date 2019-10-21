«На том свете отдохнем»: Петросян ради молодой возлюбленной три раза в неделю качает мыщцы в спортзале

С тех пор, как о Евгение Петросяне начала заботиться его молодая возлюбленная Татьяна Брухунова, 74-летий юморист заметно расцвел. Посвежел, помолодел, стал одеваться как заправский модник, обедать в лучших ресторанах и регулярно устраивать шопинг в лучших бутиках Европы. Чтобы выглядеть бодрым и подтянутым, юморист записался в спортзал. Евгений Ваганович признался, что теперь он регулярно, по два-три раза в неделю качает мышцы в фитнесе. Покой Петросяну только снится — к своему гастрольному графику он добавил еще и нагрузки на тренажерах. Поклонники уверены: юморист так старается ради своей 30-летней пассии.

- Я хожу в тренажерный зал два-три раза в неделю. Надо внимательно относиться к своему здоровью,- рассказал Евгений Ваганович в программе «Ты не поверишь!». - Сейчас сумасшедшего графика в гастрольных выступлениях у меня нет. Но я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал.

Юморист тренируется под наблюдением опытного специалиста, кандидата медицинских наук Романа Стерхова. В Инстаграме Петросян как-то поделился видеороликом, снятым во время тренировки. Хотя кубиками на прессе артист еще не обзавелся, на тренажерах он чувствует себя вполне уверенно и не пасует перед силовыми упражнениями.

petrosyanevgeny Говорят, старость - это единственный способ жить долго. Но, чтобы это стало реальностью - нужно заниматься собой!

Артист признается, что он чувствует себя счастливым, и что его счастье находится рядом с ним.

- Мы живем — это уже радость. Солнышко выглянуло — радость. Утром проснулся — радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни, - советует Петросян. - Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли.

В отличие от юмориста Татьяна Брухунова никогда не демонстрирует свою приверженность ЗОЖу. Не видно помощницы Петросяна и в фитнес-клубах: если она и посещает тренажерный зал, то предпочитает это не афишировать. А вот в чем Брухунова охотно признается, так это в своей любви к сладкому. Инстаграм пассии юмориста заполнен снимками десертов, которые она то и дело поглощает. Татьяна хорошо готовит и любит делиться рецептами сладких блюд. Свои посты она сопровождает хэштегами #растижопка и #недайбогпохудеть. Каждую субботу муза создателя "Кривого зеркала" печет какое-нибудь калорийное лакомство и балует им юмориста.

bruhunova Праздник можно устроить и в самую обычную пасмурную субботу октября! #десертАннаПавлова #готовимгода #Павлова #едимдома #дайтедве #растижопка #недайбогпохудеть

Подписчики ее странички недоумевают: зачем она кормит Евгения Вагановича выпечкой, если он так явно стремится похудеть в спортзале? К тому же слишком много сладкого повышает риск развития диабета, особенно в почтенном возрасте на восьмом десятке. Спутнице жизни артиста стоит быть более осмотрительной при выборе блюд для него и исключить из рациона юмориста все сладкое, мучное и калорийное.