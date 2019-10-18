Посол Китая в РФ: У нашего великого соседа мы можем покупать продовольствие

Выступая на пресс-конференции перед избранным кругом китайских и российских СМИ (включая «КП»), посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал наш бизнес активнее поставлять на китайский рынок продовольствие — спрос на российские товары там далеко не удовлетворён:

— Здесь у меня были встречи со многими ведомствами Российской Федерации, мы обменялись мнением по сотрудничеству, — начал посол, занявший эту должность совсем недавно, в августе сего года. — Главным направлением я вижу увеличение взаимных инвестиций. С китайской стороны много предпринимателей обращаются в посольство, у них много интересных инвестиционных проектов на территории России. Они просят, чтобы для защиты общих интересов был улучшен инвестиционный климат.

— Второе — увеличение китайско-российского товарооборота, — продолжил посол, имея в виду, что в 2018 году этот показатель преодолел психологическую планку в $100 млрд. — Здесь много российских предпринимателей, готовых поставлять российские товары на китайский рынок. Там они пользуются большой популярностью — особенно продовольствие и продукты. Но не менее важно — совместное производство [таких товаров] в России для огромного китайского рынка: объём нашего спроса далеко не удовлетворён.

— У нашего великого соседа мы можем покупать продовольствие, — сообщил Чжан Ханьхуэй, призвав также улучшать для этого логистические возможности (например, расширение складских терминалов, усиление транспортных связей и модернизация приграничных пунктов для перевалки грузов — прим. ред.).

— Мы видим, международная обстановка осложняется. Но нет такой силы, которая бы приостановила китайско-российскую совместную работу. На наших плечах — защита мира и стабильности, мы с Россией очень хорошо контактируем и на дипломатическом уровне, и как постоянные члены Совета безопасности ООН, — отметил посол.