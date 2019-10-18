2019-10-18T10:53:34+03:00
В мире

Посол Китая в РФ: У нашего великого соседа мы можем покупать продовольствие

Товарооборот с КНР преодолел $100 млрд, но это не предел: о чём рассказал журналистам дипломат из Поднебесной Чжан Ханьхуэй
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАССЧрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Выступая на пресс-конференции перед избранным кругом китайских и российских СМИ (включая «КП»), посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал наш бизнес активнее поставлять на китайский рынок продовольствие — спрос на российские товары там далеко не удовлетворён:

— Здесь у меня были встречи со многими ведомствами Российской Федерации, мы обменялись мнением по сотрудничеству, — начал посол, занявший эту должность совсем недавно, в августе сего года. — Главным направлением я вижу увеличение взаимных инвестиций. С китайской стороны много предпринимателей обращаются в посольство, у них много интересных инвестиционных проектов на территории России. Они просят, чтобы для защиты общих интересов был улучшен инвестиционный климат.

— Второе — увеличение китайско-российского товарооборота, — продолжил посол, имея в виду, что в 2018 году этот показатель преодолел психологическую планку в $100 млрд. — Здесь много российских предпринимателей, готовых поставлять российские товары на китайский рынок. Там они пользуются большой популярностью — особенно продовольствие и продукты. Но не менее важно — совместное производство [таких товаров] в России для огромного китайского рынка: объём нашего спроса далеко не удовлетворён.

— У нашего великого соседа мы можем покупать продовольствие, — сообщил Чжан Ханьхуэй, призвав также улучшать для этого логистические возможности (например, расширение складских терминалов, усиление транспортных связей и модернизация приграничных пунктов для перевалки грузов — прим. ред.).

— Мы видим, международная обстановка осложняется. Но нет такой силы, которая бы приостановила китайско-российскую совместную работу. На наших плечах — защита мира и стабильности, мы с Россией очень хорошо контактируем и на дипломатическом уровне, и как постоянные члены Совета безопасности ООН, — отметил посол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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